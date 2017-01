Pietro Lombardi: Berührende Ballade "Mein Herz" ist da

Freitag, 06. Januar 2017, 19:25 Uhr

Mädchenschwarm Pietro Lombardi lässt pünktlich zum Wochenende musikalisch von sich hören. Heute veröffentlicht der 24-Jährige ehemalige DSDS-Gewinner seine Solo-Single „Mein Herz“.

Foto: Youtube

Auf Facebook postete er den Song, den er mit Rapper-Granate und Produzent Eko Fresh (33, selbst seit Juni 2016 frischgebackener Vater eines Sohnes) komponiert hatte. Dazu erklärte er kürzlich auf Facebook: „Ich habe mit meinem Team einen Song geschrieben, in den ich all meine Gefühle gepackt habe – auch für mein Kind. Die Message des Songs ist: Keiner ist allein von euch. Egal was ist, es ist immer jemand da, der an euch glaubt.“

In dem für Pietro eher ungewöhnlich produzierten Hip-Hop-Track, der seinem Sohn Alessio gewidmet ist, heißt es u.a.: „Ich weiß nicht wo ich hin soll, doch ich weiß du bist dabei. Bin ich noch so tief am Boden, nein ich lass dich nicht allein. Du bist mein Hee-erz.“

Der Illustrierten ‚In‘ sagte Pietro in dieser Woche: „Ich wollte einen Song für meinen Sohn schreiben, etwas, das ihm zeigt: Mein Sohn – Papa ist da.“ Besonders ergreifend: Der Erlös aus den Verkäufen des neuen Songs bei Amazon und iTunes soll herz- und krebskranken Kindern zugutekommen.