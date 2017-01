Best Dress of the Day (432): Naomi Harris punktet in Weiß

Samstag, 07. Januar 2017, 17:48 Uhr

Anlässlich einer Gala am Donnerstag in New York zeigte sich Schauspielerin Naomi Harris in einem eleganten Outfit auf dem schwarzen Teppich.

Ivan Nikolov/WENN.com

Naomi Harris in Brandon Maxwell

Die 40-Jährige trug einen edlen Einteiler von Brandon Maxwell. Der in Weiß und Silber schimmernde Overall überzeugte mit tiefem Dekolleté, einem Oberteil aus Satin und einer klassischen Hose im edlen Marlene-Schnitt. Der Look zauberte eine nahezu perfekte Silhouette und betonte Naomis schmale Taille.

Die „James Bond“-Darstellerin kombinierte ihren glamourösen Look mit einer bronzefarbenen Clutch und dezenten Ohrringen. Für einen farblichen Akzent sorgte die Britin mit rotem Nagellack. Harris beweist hier erneut, wie schick Frau in einem schlichten aber stilsicheren Outfit begeistern kann.

Uns hat sie in jedem Fall mit ihrem Styling überzeugt und wir küren sie somit zu unserem Fashion-Liebling des Tages! (HA)