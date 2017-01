Ed Sheeran mit beiden neuen Singles schon an der Spitze?

Samstag, 07. Januar 2017, 14:22 Uhr

Ed Sheerans neue Singles könnten Platz eins und zwei der britischen Charts besetzen. Nachdem er sich im letzten Jahr eine Auszeit gegönnt hatte, kehrte das Musiktalent in diesem Jahr mit seinen Songs ‚Castle On The Hill’ und ‚Shape Of You’ ins Rampenlicht zurück.

Nun könnte er laut ‚The Sun’ sogar auf die obersten zwei Plätze der britischen Charts kommen! Doch es hätte auch anders ausgehen und ein anderer Star einen der Plätze besetzen können, wie der beliebte Sänger selbst über seinen Song ‚Shape Of You’ erzählte: „Wir saßen zusammen und schrieben Songs und bei dem Titel dachte ich sofort, dass der etwas für Rihanna sein könnte. Aber dann fing ich an, Teile des Textes zu singen und entschied mich dazu, dass ich sie behalten würde“. Doch auch seine alten Songs sollen in Zukunft nicht zu kurz kommen.

Allerdings stand dem eines im Wege: Sheeran hatte die Songtexte vergessen, wie der rothaarige Sänger in der britischen Show ‚BBC Radio One Today’ verriet: „Das ist das erste Radio-Interview, das ich nach zwei Jahren gebe. Ich wollte gerade sagen, dass ich fast vergessen habe, wie man das macht. Eben wurde ‚Don’t‘ gespielt und ich kann mich nicht mehr an die Songtexte erinnern. Ich musste alles wieder erlernen. Ich brauchte einen ganzen Tag, um wieder alle Texte zu können“. Deshalb sei ihm nun auch klar, dass er etwas ändern müsse, um einen Text-Verlust vorzubeugen: „Also ich denke die nächste Pause dauert zwei Wochen und nicht ein ganzes Jahr“.