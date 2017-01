Hier schlendert Gina-Lisa Lohfink mit Lover zum Abflug

Samstag, 07. Januar 2017, 13:56 Uhr

Gina-Lisa Lohfink ist gestern mit den ersten Kandidaten (darunter ihr gelegentlicher Duett-Partner und Kumpel Florian Wess) vom Frankfurter Flughafen in Richtung Australien abgeflogen. Verabschiedet wurde sie von ihrem neuem Boyfriend Emir Kücükakgül, der daheim bleibt.

Gina Lisa Lohfink mit ihrem Freund Emir Kücükakgül vorm Abflug der Dschungelcamper. Foto: Patrick Hoffmann

Das Model hatte im November erklärt, schon länger wieder glücklich vergeben zu sein. Allerdings soll es in der Beziehung zwischen ihm und dem Fußballer kriseln. Lohfink sagte laut ‚InTouch‘: „Emir war zuletzt sehr schroff und lieblos zu mir. Manchmal hatte ich das Gefühl, er schämt sich dafür, mich als Freundin zu haben.“ Die beiden sollen bereits seit einem Jahr ein Paar sein. „Es läuft nicht so gut. Wir diskutieren derzeit sehr viel, er behandelt mich öfter mal richtig mies“, erklärte sie. Doch jetzt scheint offenbar alles wieder in Butter zu sein, wie unsere Bilder belegen. Oder?

Foto: Patrick Hoffmann

Im interview mit RTL sagte sie zuvor nämlich über ihren Einzug ins Dschungelcamp: „Vielleicht gefällt es mir ja so gut und ich komme gar nicht mehr zurück? Der Dreck ist kein Problem. Ich war letztens mit meiner besten Freundin campen und habe geschaut, wie ich klarkomme. Es geht alles. Das ist eine reine Kopfsache. Luxus hin, Luxus her. Dann hat man es für diese Zeit eben nicht.“

Im letzten Jahr erst verlor sie den Prozess gegen ihre angeblichen Vergewaltiger und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Nun hat sich die 30-Jährige für eine Therapie entschieden: „Mir ist so viel widerfahren. Deshalb versuche ich es jetzt mit Hypnose.“

Foto: Patrick Hoffmann

So soll sie bei dem Österreicher Franz Wruss eine Sitzung der sogenannten Loslass-Therapie absolviert haben. „Ich fühlte mich komisch, hoffe, mir wurde Energie verliehen“, erklärte Lohfink nach dem Termin. Ab dem 13. Januar wird sie im Dschungelcamp zu sehen sein. Im Vorfeld hat sie bereits eine Androhung von Sophia Wollersheim bekommen, denn angeblich soll das Model seinem Noch-Ehemann Bert Wollersheim Geld schulden. (KT/Bang)