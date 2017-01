Kate Hudson: Fit dank Stripper-Workout

Samstag, 07. Januar 2017, 15:33 Uhr

Schauspielerin und Fabletics-Gründerin Kate Hudson (37) hält ihren Traumkörper an der Striptease-Stange fit. Für diese Zwecke ließ sich die Tochter von Goldie Hawn (71) extra eine sogenannte „Pole“ in ihrem Haus montieren.

Auf Instagram teilte sie heute Nacht ein Video von ihrem sexy Fitnessprogramm. In dem kurzen Clip sieht man die schöne Kate nur mit Hotpants und einem Sport-BH bekleidet, an der Stange tanzen. Am Anfang ist noch alles ganz harmlos, aber dann legt der „Deepwater Horizon“-Star los und zeigt, dass sie durchaus schon ein paar Tricks kann, bei denen die Dollarscheine fliegen würden.

Zu dem Video schrieb sie nur „Tag 6. Freitagnacht Workout“. Kate macht nämlich gerade ein 10-tägiges Fitnessprogramm, um wieder richtig in Form zu kommen. Als Song zu ihren sexy Moves entschied sie sich für die neue Single von Ed Sheeran „Shape Of You“. Ob sie sich da wohl auf eine neue Rolle vorbereitet? Eher nicht. Das ganze Spektakel scheint eher eine Werbekampagne für ihre eigene Fitnessmarke „Fabletics“ zu sein. (LK)