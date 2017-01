Kader Loth kennt sich aus mit Kakerlaken

Sonntag, 08. Januar 2017, 17:08 Uhr

Ich-Darstellerin Kader Loth ist bei der elften Staffel von ‚Ich bin ein Star, holt mich hier raus‚ dabei. Berichten zufolge war sie für Nastassja Kinski eingesprungen, die bei der kultigen Comedy-Show doch nicht dabei sein wollte.

Stehauf-Frauchen in allen Lebenslagen: Kader Loth. Foto: AEDT/WENN.com

Das nur 1,57m kleine einstige Fotomodel deutsches Fotomodell türkischer Abstammung gestand im Interview mit RTL (siehe unten): „Ich habe im Alltag privat auch mit einigen Kakerlaken zu tun“. Wie auch immer sie das meint…

Wollen Sie Dschungelkönigin werden?

Natürlich möchte ich die Krone, aber nicht um jeden Preis!

Sie sind draußen in der Natur, ohne irgendwelche Luxusgegenstände. Kommen Sie damit klar?

Ich weiß, was es bedeutet mit Nix dazustehen. Immerhin habe ich in Afrika ohne Luxus mit den Einheimischen gelebt und meine Zimmer-Kollegen waren die Kakerlaken!

Foto: RTL / Christine Skowski

Welche Luxusgüter werden Ihnen fehlen?

Mir werden Hygieneprodukte wie Parfüm, Deo oder Mundwasser fehlen. Vor allem aber eine eigene Toilette!

Haben Sie Angst vor Spinnen oder Kakerlaken?

Ich habe im Alltag privat auch mit einigen Kakerlaken zu tun, daher ist die Angst nicht so groß.

Hätten Sie ein Problem damit, lebende Tiere zu essen?

Ich bin keine Mörderin – für kein Geld der Welt würde ich das tun!





