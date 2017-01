Natalie Portman als Jackie Kennedy: Zweiter Trailer

Sonntag, 08. Januar 2017, 10:43 Uhr

Wenige Wochen vor dem Kinostart wurde ein deutscher Trailer zu ‚Jackie‘ veröffentlicht: Nun gibt es einen neuen. Jackie Kennedy war die Ehefrau des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, und in den Sechziger Jahren die First Lady der USA.

Foto: Tobis Film

Doch in dem Schatten ihres Mannes, stand die Präsidentengattin nie und wurde besonders durch ihren modischen Stil bekannt. Nun wird die amerikanische Schauspielerin Natalie Portman in dem Film die schöne und legendäre First Lady darstellen. Mit der Ermordnung ihres Ehemannes im Jahre 1963 endetete auch eine ikonische Ära der Präsidentengattin. Der Regisseur des Kinofilms, Pablo Larrain, will diesen berühmten und tragischen Moment als Ausgangspunkt für sein Portrait über Kennedy nehmen.

‚Jackie‘ feierte seine Weltpremiere 2016 beim Filmfestival von Venedig und wurde dort mit dem Preis für das Beste Drehbuch ausgezeichnet. In Toronto folgte der Platform Prize für Pablo Larraín. Mit ihrer Golden Globe Nominierung als Beste Hauptdarstellerin gilt Natalie Portman inzwischen als heiße Anwärterin auf einen weiteren Academy Award. Kürzlich wurde sie bereits bei den Critics Choice Awards als Beste Darstellerin geehrt während der Film mit den Preisen für Hair & Make-up und Kostümdesign honoriert wurde.

Foto: Tobis Film

In einer ersten Kritik über den Film steht auf der Website ‚Filmstarts.de’: „Larrain ist ein brillant inszeniertes, präzise erzähltes und zugleich absolut herzzerreißendes Drama über die Verlorenheit der Trauernden, die Vergänglichkeit der Macht und den verzweifelten Versuch, unbedingt den eigenen Platz in der Geschichte bestimmen zu wollen gelungen“. Zu dem Streifen, der ab dem 26. Januar in den Kinos zu sehen sein wird, wurde nun ein weiterer deutscher Trailer veröffentlicht, der Portman in ihrer großen Rolle zeigt.