Andrew Garfield und Ryan Reynolds: Der Kuss des Tages

Der Abräumer der 74. ,Golden Globes’ war mit insgesamt sieben Awards die Musical-Komödie ‚La La Land’. Die Hauptdarsteller Ryan Gosling (36) und Emma Stone (28) konnten sich ebenfalls gegen ihre Konkurrenten (unter anderem Ryan Reynolds, 40, und Meryl Streep, 67) durchsetzen.

Nachdem sich auch Andrew Garfield, Ex-Freund von Emma Stone in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller – Drama“ gegen Casey Affleck, 41 geschlagen geben musste, bedurfte dieser wohl einer Art von Trost. Und auch Kumpel und ‚Deadpool’-Star Ryan Reynolds hatte es wohl emotional tief getroffen, zu den Verlierern des Abends zu gehören. Als Ryan Gosling den Preis für seine Rolle in ‚La La Land’ abholen durfte, entschied sich das männliche „Loser-Paar“ schließlich zu einem leidenschaftlichen Spontan-Kuss.

Zumindest ist man so sicher, doch noch ein wenig Aufmerksamkeit in den Medien zu bekommen. Emma Stone reagierte übrigens ziemlich erstaunt auf die Mund-zu-Mund-Aktion ihres einstigen Herzensmannes. Bevor ihr diese als Clip vorgespielt wurde kommentierte sie zunächst ungläubig und schließlich lachend: „Was?! Sie haben sich nicht geküsst. Sie haben es tatsächlich!“ Da wollten sich die beiden Herren wohl einen Namen als „Britney und Madonna“ der 74. ‚Golden Globes’-Verleihung machen…(CS)

Emma Stone couldn't believe Andrew Garfield and Ryan Reynolds locked lips at the #GoldenGlobes! ????????????????? https://t.co/E12X2lYn1d pic.twitter.com/zNzdumKftc

— EntertainmentTonight (@etnow) 9. Januar 2017