Blake Lively in neuer Werbekampagne

Montag, 09. Januar 2017, 22:20 Uhr

Hollywood-Sahneschnittchen Blake Lively ist in der neuen Beauty-Kampagne von ‚L’Oréal‘ zu bewundern. Die 29-Jährige, die 2013 als die Sprecherin für das Schönheits- und Hautpflegelabel ernannt wurde, ist Teil des ‚True Match‘-Foundation-Werbespots von ‚L’Oréal‘ für deren ‚Your Skin, Your Story‘-Kampagne.

Die ‚Gossip Girl‘-Darstellerin und Gattin von Ryan Reynolds teilte eine Schwarz-Weiß-Version ihres Porträts auf Instagram und schrieb darunter: „‚Weil ich es wert bin‘ ist ein ikonischer Glaube, der bei so vielen Widerhall findet, und das mit gutem Grund. Jetzt mehr denn je ist diese simple Phrase eine schlagkräftige Erinnerung an uns alle, zu einer Zeit, in der Frauen zusammenkommen, aufstehen und für ihre Werte einstehen. Wir sind es wert. Wir haben unterschiedliche Formen und Größen. Wir haben verschiedene Farben. Wir sind von innen und außen wunderschön. Wir sind gütig. Wir sind mutig. Wir sind verletzlich. Wir haben Fehler. Wir sind perfekt. Wir sind es wert. Und wir haben alle eine Geschichte zu erzählen. Das ist, weswegen ich so von der ‚Your Skin, Your Story‘-Kampagne bewegt bin. Es ist eine wunderschöne Darstellung, dass wir in all dem gemeinsam drin sind. Und wir hören uns gegenseitig zu und feiern uns gegenseitig für unsere Gemeinsamkeiten und unsere Unterschiede. Gerade DAS ist wunderschön.“ Ein bißchen viel Pathos, aber naja…

In dem Post lässt die süße Schauspielerin das Ganze wie ein Zitat wirken und tatsächlich stammt das wohl von ihr selbst, weswegen sie es am Ende mit “Ich“ als Autor kennzeichnet. Zusätzlich fügt sie die Hashtags ‚#worthsharing‘ sowie ‚#truematch‘ hinzu und weist darauf hin, dass man den Link für einen kurzen Blick auf die Kampagne auf ihrem Profil finden kann.