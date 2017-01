Die schönsten Looks der Golden Globes 2017

Montag, 09. Januar 2017, 17:59 Uhr

Am Sonntagabend versammelte sich das „Who is Who“ der Filmszene zur diesjährigen Verleihung der Golden Globes in Beverly Hills. Neben der großen Hoffnung auf eine der goldenen Kugeln ist der glamouröse Auftritt auf dem roten Teppich mindestens genauso wichtig. Wir haben die Outfits der Damen einmal etwas genauer unter die Lupe genommen.

Fotos: HFPA Photographer

Emily Ratajkowski in Reem Acra

Frühlingshaftes Gelb und luxuriöses Gold waren zweifelsfrei die Fashiontrends des Abends. Topmodel Emily Ratajkowski trug ein Kleid von Reem Acra, welches in dem frischen Farbton punkten konnte. Das extravagante Dress überzeugte mit einem raffinierten Schnitt, der durch Cut-Outs im Dekolleté, Schlitz im Rock und einem schimmernden, silbernen Neckholder zum Hingucker wurde.

Fotos: HFPA Photographer

Priyanka Chopra in Ralph Lauren & Sofia Vergara in Zuhair Murad

Währenddessen setzten die beiden Schauspielerinnen Priyanka Chopra und Sofia Vergara auf aufwendige Roben in edlem Gold. Die 34-jährige Priyanka erschien in einer bodenlangen Robe von Ralph Lauren, die durch ein kunstvolles, filigranes Muster für Aufsehen sorgte. Auch Sofias Look schimmerte von Kopf bis Fuß und bestach mit eleganten Stickereien, bestehend aus Pailletten, auf einem semi-transparenten Stoff. Cut-Outs an den Schultern und eine edle Schleppe sorgten für das gewisse „Etwas“.

Foto: HFPA Photographer

Nicole Kidman in Alexander McQueen & Reese Witherspoon in Versace

Auch Hollywoodstar Reese Witherspoon entschied sich für ein Kleid in Gelb. Die Körper betonende Robe aus dem Hause Versace betörte mit einem klassischen Corsagen-Oberteil und Rüschen auf der Rückseite. Es war nicht Gelb, aber glitzern sollte es trotzdem. Das Kleid von Schauspielerin Nicole Kidman überzeugte ebenfalls im Metallic-Look. Das aufwendige Design von Alexander McQueen bestach mit silbernen Stickereien, Pailletten, Rüschen und langen Ärmeln mit trendy Cut-Out.

Foto: HFPA Photographer

Lily Collins in Zuhair Murad

Auch wenn „Spieglein Spieglein“-Darstellerin Lily Collins sich nicht dem Trend anschloss, zog sie mit ihrem schicken Styling alle Blicke auf sich. Die 27-Jährige erschien in einer rosafarbenen Robe von Zuhair Murad. Die bodenlange Kreation überzeugte im typischen Murad-Stil und verzauberte mit prunkvollen Verzierungen in Form von Rosenblüten.

Foto: HFPA Photographer

Isabelle Huppert in Armani Privé

Und wo die junge Generation mit aufwendigen Outfits punktet, überzeugt die ältere mit dezenter Stilsicherheit und zeitlosem Schick. So auch die französische Schauspielerin und Globe-Preisträgerin Isabelle Huppert, die in einem eisblauen Kleid von Armani Privé vor den Fotografen posierte. Das elegante Kleid wurde durch eine kleine Schleppe und glitzernde Verzierungen, bestehend aus Blüten und Strass-Steinchen zum Hingucker. (HA)