Goldene Himbeere: "Batman V Superman" weit vorn

Montag, 09. Januar 2017, 14:50 Uhr

‚Batman V Superman‘ ist ein heißer Anwärter auf die ‚Goldene Himbeere‚ 2017. Der Anti-Preis zum ‚Oscar‘ ist jedes Jahr eine unbeliebte Auszeichnung, die neben den ‚Academy Awards‘ verliehen wird und keiner will so wirklich, dass einer der eigenen Filme auf die Liste gelangt.

Ben Affleck und Henry Cavill müssen jetzt ganz tapfer sein. Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

In diesem Jahr wurde die Vorschläge für die Nominierungen zum berühmten Schmähpreis bereits veröffentlicht. Diese werden am 23. Januar verkündet. Das Superhelden-Abenteuer von Zach Snyder mit Ben Affleck in der Hauptrolle schneidet darin besonders „gut“ ab – und könnte damit der Anti-Film 2017 werden. Auch ‚Suicide Squad‘, ‚Assassin’s Creed‚ oder ‚Dirty Granpa‘ sind Anwärter auf den unliebsamen Preis.

Hier gehts zur Vorschlagsliste:

Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel:

Alice im Wunderland 2: Hinter den Spiegeln

Batman v Superman: Dawn Of Justice

Blair Witch

Die Bestimmung – Allegiant

Fifty Shades of Black

Independence Day 2: Wiederkehr

The Legend Of Tarzan

London Has Fallen

My Big Fat Greek Wedding 2

Ride Along 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Zoolander 2

Schlechtester Regisseur:

Dinesh D’Souza – Hillary’s America: The Secret History Of The Democratic Party

Roland Emmerich – Independence Day 2: Wiederkehr

Justin Kurzel – Assassin’s Creed

Dan Mazer – Dirty Grandpa

Greg McLean – The Darkness

Babak Najafi – London Has Fallen

Tyler Perry – Boo! A Madea Halloween

Alex Proyas – Gods Of Egypt

Zack Snyder – Batman v Superman: Dawn Of Justice

Ben Stiller – Zoolander 2

Michael Tiddes – Fifty Shades Of Black

Schlechteste Schauspielerin:

Jennifer Aniston – Mother’s Day / Office Christmas Party

Marion Cotillard – Allied / Assassin’s Creed

Megan Fox – Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows

Radha Mitchell – The Darkness

Tyler Perry (as Madea) – Boo! A Madea Halloween

Margot Robbie – The Legend Of Tarzan / Suicide Squad

Julia Roberts – Mother’s Day

Becky Turner (as Hillary Clinton) – Hillary’s America: The Secret History Of The Democratic Party

Naomi Watts – Die Bestimmung – Allegiant / Shut In

Shailene Woodley – Die Bestimmung – Allegiant

Schlechtester Schauspieler:

Ben Affleck – Batman v Superman: Dawn Of Justice

Kevin Bacon – The Darkness

Gerard Butler – Gods Of Egypt / London Has Fallen

Henry Cavill – Batman v Superman: Dawn Of Justice

Dinesh D’Souza (as himself) – Hillary’s America: The Secret History Of The Democratic Party

Robert De Niro – Dirty Grandpa

Zac Efron – Dirty Grandpa / Mike And Dave Need Wedding Dates

Liam Hemsworth – Independence Day 2: Wiederkehr

Brad Pitt – Allied

Will Smith – Verborgene Schönheit / Suicide Squad

Ben Stiller – Zoolander 2

Marlon Wayans – Fifty Shades Of Black

Schlechtester Film:

Assassin’s Creed

Batman v Superman: Dawn of Justice

Verborgene Schönheit

The Darkness

Dirty Grandpa

Die Bestimmung – Allegiant

Fifty Shades Of Black

Gods Of Egypt

Hillary’s America: The Secret History Of The Democrat Party