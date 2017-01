Hollywoods angesagteste Jungstars (18): Lucas Till

Montag, 09. Januar 2017, 23:59 Uhr

Endlich wieder Neues aus unserer losen Serie ‚Hollywoods angesagteste Jungstars‘. Ttalentiert, gutaussehend, charmant – der ‚Monster Trucks‘-Hauptdarsteller Lucas Till hat alles, was ein angehender Hollywood-Star und Teenie-Schwarm so braucht.

Der 26-jährige Newcomer, der manchem bestimmt schon in den „X-Men“-Filmen aufgefallen ist, hat eine große Karriere vor sich. In Zukunft wird er unter anderem als der neue MacGyver eine wahre Kultfigur verkörpern.

Diesen vielversprechenden, jungen Schauspieler, der ab dem 26. Januar 2017 auf der großen Leinwand in Action zu sehen ist, haben wir uns einmal etwas genauer angesehen. Wir liefern hier die wichtigsten Fakten zum Schauspiel-Hottie. Als Einstimmung gibt es eine Featurette zum Film, bei der Lucas Till-Fans (und die, die es noch werden wollen) voll auf ihre Kosten kommen dürften.

Mutanten Power

Mit den „X-Men“-Filmen konnte er sich bereits eine große Fangemeinde erspielen. Von 2011 bis 2016 verkörperte Lucas Till den bei den Fans beliebten Mutanten und X-Men Havok, der kosmische Energie in seinen Zellen aufnehmen und diese in Plasma umwandeln kann. In dieser neuen, zweiten Generation der „X-Men“-Filme konnte er sich an der Seite von großen Stars wie Michael Fassbender, James McAvoy und Jennifer Lawrence behaupten und ein breites Publikum von seinem Können überzeugen.

Foto: Paramount Pictures/ Kimberley French

Ein Teenie-Schwarm aus dem Bilderbuch

Dass er ein Mädchenmagnet und echtes „Boyfriend-Material“ ist, konnte Lucas Till bereits 2009 unter Beweis stellen. Im Musikvideo zu Taylor Swifts Song „You Belong With Me“ spielt er den süßen Schwarm der berühmten Sängerin. Miss Swift und Lucas Till gingen sogar für kurze Zeit miteinander aus. Der Schauspieler mit dem blonden Wuschelkopf und dem markanten Kinn lässt viele Herzen höher schlagen.

MacGyver – Die Legende lebt!

In der Neuauflage der Fernsehserie „MacGyver“ tritt Lucas Till in die großen Fußstapfen von Richard Dean Anderson, der jahrelang den berühmten Tüftler verkörperte. Erfindungsreichtum, in kniffligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren zu können und ein besonderer Charme – all das zeichnet MacGyver aus. Auch in ‚Monster Trucks‘ schraubt Lucas Till als Tripp gerne an Autos herum und ist ein einfallsreicher Typ – also genau die richtige Vorbereitung für die neue, kultige Rolle des Newcomers!

Seid also dabei, wenn Lucas Till ab dem 26. Januar 2017 die Motoren aufheulen lässt und ‚Monster Trucks‘ in den deutschen Kinos startet!