Pietro Lombardi: Klare Worte über Sarahs Neuen

Montag, 09. Januar 2017, 8:58 Uhr

Pietro Lombardi (24) findet klare Worte über Sarahs neuen Freund. Der Popsänger macht nach der Affäre seiner Noch-Frau und der darauffolgenden Trennung harte Zeiten durch und fand trotzdem Zeit, bei einem Benefiz-Fußballspiel der ‚Lukas Podolski-Stiftung‘ für einen guten Zweck aufzulaufen.

Am Spielfeldrand sprach er auch über die Gerüchte, Sarahs Affäre werde bald mit ihr in das ehemals gemeinsame Haus der beiden Sänger ziehen. „Wirklich, es ist mir egal“, versichert der Musiker im Interview, wie ‚VIP.de‘ schreibt, „Wenn sie ein Paar sind, vielleicht ist es besser für sie, alleine in so einem großen Haus kann er auf sie aufpassen.“ Lombardi scheint der Beziehungsstatus seiner Ex also ziemlich egal. Angst, dass der gemeinsame Sohn Alessio sich entfremden könnte, hat er nicht, denn eines ist klar: Alessio muss immer an erster Stelle stehen.

Und da macht er am Rande des Fußballplatzes eine klare Ansage: „Ich glaube, Alessio weiß genau, wo er hingehört, das ist zu mir. Und er weiß, wer sein Papa ist. Das bin ich und das reicht. Und solange er ihn gut behandelt, wenn er bei Alessio ist, ist es gut. Behandelt er ihn schlecht, hat er mit mir ein großes Problem.“





Sarah Lombardi (24) wurde unterdessen in Paris fotografiert. Mit ihrem neuen Freund in Disneyland.