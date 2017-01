Pink verliebt wie am ersten Tag!

Montag, 09. Januar 2017, 13:09 Uhr

Pink (aka Alecia Moore) und Carey Hart feiern ihr Jubiläum. Die Rocksängerin und der Motorcross-Fahrer lernten sich vor über einem Jahrzehnt kennen und lieben und sind seitdem fast unzertrennlich: in den elf Ehejahren gab es eine kurze Auszeit, jetzt sind die beiden allerdings Eltern zweier Kinder und verliebt wie am ersten Tag.

Auf Instagram schrieb Pink unter ein Foto, das das Paar küssend zeigt: „Yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum. Das ist einer für jedes Jahr, Schatz. Ich hab dich diese Woche wirklich sehr lieb. #happyanniversarymylove Ich bin sehr glücklich, sagen zu können, dass du zu mir gehörst. Danke, dass du bei mir geblieben bist.“ Erst kürzlich brachte die Sängerin ihr zweites Kind, einen Jungen, zur Welt. In den sozialen Netzwerken verriet die frischgebackene stolze Zweifach-Mama sogar schon den Namen des neuen Familienmitglieds: Jameson Moon Hart soll das kleine Würmchen heißen, wie die Künstlerin unter einem Foto ihren Fans eröffnete. Das erste Bild, das veröffentlicht wurde, zeigt ihren Ehemann Carey Hart mit dem Neugeborenen und gewährt den Fans einen intimen Einblick in ihr Privatleben. Daddy lächelt beinahe schon gerührt und überwältigt in die Kamera, während das kleine Weihnachtswunder friedlich in seinen Armen schlummert. Auch ein Bild mit Mama Pink kursiert schon im Internet, zufrieden lächelnd schmust der Kleine mit seiner Mami.