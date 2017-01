Verlosung: "Passengers" auf Platz 1 der deutschen Kinocharts

Montag, 09. Januar 2017, 17:27 Uhr

Am vergangenen Wochenende eroberte ‚Passengers‚ auf Anhieb den ersten Platz der deutschen Kinocharts. Das starbesetzte und bildgewaltige Action-Abenteuer setzte sich mit großem Abstand an die Spitze und lockte inklusive Previews bereits über 450.000 Besucher an – ein wahrhaft galaktischer Erfolg.

Foto: Sony Pictures Releasing GmbH

Aurora (Jennifer Lawrence) und Jim (Chris Pratt) sind zwei Passagiere an Bord eines Raumschiffs, das sie zu einem neuen Leben auf einem anderen Planeten bringen soll. Doch ihre Reise nimmt plötzlich eine lebensbedrohliche Wendung. Denn die Schlafkammern, in denen sie liegen, wecken sie auf unerklärliche Weise 90 Jahre zu früh auf – lange ehe sie ihr Ziel erreicht haben werden. Während Jim und Aurora versuchen, hinter das Geheimnis dieser Fehlfunktion zu kommen, fühlen sie sich mehr und mehr zueinander hingezogen. Doch dann werden sie von dem unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch des Raumschiffs bedroht und entdecken den wahren Grund, warum sie aufgewacht sind. Seit 5. Januar 2017 ist der Film im Kino.





klatsch-tratsch.de verlost 2 Fan-Pakete mit Trinkflasche und Uhr!

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 25. Januar 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Passengers“. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.