Best Dress of the Day (433): Kaley Cuoco und Co.

Dienstag, 10. Januar 2017, 19:26 Uhr

Auch nach der großen Verleihung der Golden Globes am Sonntagabend war das Schaulaufen der Stars auf dem roten Teppich noch lange nicht vorbei. Auf den Aftershow-Partys präsentierten sich die Damen und Herren erneut in eleganten Outfits vor den Fotografen.

Foto: C Flanigan/Getty Images

Kaley Cuoco in Tommy Hilfiger

So auch Schauspielerin Kaley Cuoco, die sich in einer edlen Robe von Tommy Hilfiger auf der Instyle x Warner Bros Party zeigte. Der bodenlange Traum in Silber glitzerte von Kopf bis Fuß in edlen Pailletten und betörte mit einem sexy V-Ausschnitt. Das elegante Design betonte außerdem Kaleys Taille und punktete mit einer zwar kleinen jedoch glamourösen Schleppe.

Dazu wählte der „The Big Bang Theory“-Star eine silberne Clutch und ein dezentes Makeup.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Hailey Baldwin in Elie Saab

Auch Topmodel Hailey Baldwin zog mit ihrem Look auf der Party alle Blicke auf sich. Die 20-Jährige erschien in einer luxuriösen Kreation von Elie Saab. Das schicke, roséfarbene Dress verzauberte mit einem sommerlichen und sehr femininen Touch. Der Schnitt überzeugte durch einen gewagten Schlitz im Rock, ein tiefes Dekolleté und einen modernen Gürtel um die Taille. Hingucker waren filigrane Verzierungen an Hüfte und Oberteil.

Hailey kombinierte ihr schönes Kleid mit goldenen High Heels und schimmernden Ohrringen. (HA)