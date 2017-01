DJ BoBo startet Tour: Was er in der Backstube gelernt hat

Dienstag, 10. Januar 2017, 16:55 Uhr

Seit 25 Jahren steht DJ BoBo auf der Bühne. Eigentlich hat der Schweizer Musiker Bäcker gelernt, aber der Beruf hat ihm nie Freude gemacht. Umsonst war die Ausbildung aber nicht.

Der inzwischen 49-Jährige kann mit seinem Ausbildungsberuf wenig anfangen. „Ich war damals 15 und wusste nicht, was ich machen sollte. Jeder im Dorf hat eine Ausbildung begonnen, also habe ich mich für eine Bäckerlehre entschieden“, sagte der Schweizer in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. Spaß habe ihm der Beruf nicht gemacht, die Arbeitszeiten früh morgens empfand er als Belastung: „Ich habe zwei Dinge gelernt damals: Disziplin und Durchbeißen.“ Dass er die Lehre zum Bäcker und Konditor zu Ende gemacht habe, wundere ihn noch heute.

DJ BoBo alias Peter René Baumann hat dieses Jahr sein 25. Bühnenjubiläum. Am Freitag (13. Januar) startet er im Europa-Park in Rust seine neue Tour „Mystorial“. Geplant sind laut Veranstalter zunächst 30 Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Danach gehe die Tour nach Nord- und Osteuropa sowie Südamerika.

Der Schweizer ist einer der wenigen Künstler des sogenannten Eurodance-Phänomens der 1990er Jahre, die noch Lieder schreiben und mit ihren Konzerten auch große Hallen füllen. Seinen ersten Hit hatte er 1992 mit „Somebody Dance With Me“, weitere folgten. (dpa)