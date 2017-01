Ivanka Trump: Neuer Job im Weißen Haus?

Dienstag, 10. Januar 2017, 20:39 Uhr

Ivanka Trump zieht sich von den Aufgaben ihres eigenen Modelabel zurück. Die 35-jährige amerikanische Geschäftsfrau hat durch ihren Sprecher mitteilen lassen, dass sie aus ihrer gleichnamigen Mode-Firma austreten wird.

Foto: Joseph Marzullo/WENN.com

Zudem wolle das Model ihre Rolle in der Firma ihres Vaters, der ‚The Trump Organisation‘ aufgeben und „all ihre Aktien verkaufen und ihre Beteiligung an den Transaktionen der ‚Trump Organisation‘ neu strukturieren, sodass sie nicht länger von deren Profit profitiert“. So berichtet die Vanity Fair, dass sich die schöne Blondine mit ihrer Familie auf ihren Umzug nach Washington DC und die Amtseinführung ihres Vaters vorbereite. Ihre Entscheidung wird nun publik, nachdem ihr Ehemann, Jared Kushner, seine Rolle als Senior-Berater seines Schwiegervaters, Donald Trump, angenommen hatte. Trump hatte sich für Kushner wegen dessen Erfahrung als Führungsperson seines Familien-Unternehmens und der New Yorker Zeitung ‚The New York Observer‘ entschieden.

So zog sich Kushner, wie auch seine Frau nun wenige Wochen später, als Herausgeber der Zeitung zurück und wird sich in den kommenden Wochen auch von seinen Anteilen lösen. Ivankas Entscheidung könnte ihr nun den Weg zu einer Rolle im Weißen Haus neben ihrem Mann ebnen. Donald Trump hingegen hat noch keine Absichten veröffentlicht, seine Anteile an der ‚Trump Organisation‘ zu verkaufen, wie die ‚Vogue‘ berichtet.