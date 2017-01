Jamie Foxx: Prügelei in Restaurant

Dienstag, 10. Januar 2017, 8:37 Uhr

Hollywoodstar Jamie Foxx setzte einen prügelnden Restaurantgast außer Gefecht. Der ‚Django Unchained‘-Darsteller überzeugt regelmäßig auf der Kinoleinwand mit actiongeladenen Auftritten.

Nun bewies der Schauspieler aber auch im realen Leben, dass ihm niemand so schnell quer kommen sollte. In einem Restaurant ging ein anderer Gast auf ihn los – scheinbar, weil Foxx und seine Begleiter zu laut waren. Der Hollywoodstar machte allerdings kurzen Prozess und nahm den Unruhestifter in den Würgegriff, bis dieser sich wieder beruhigt hatte. Schon im Januar letzten Jahres bewies Foxx, dass er ein echter Action-Held ist, als er einen LKW-Fahrer aus dessen brennendem Truck rettete.

Privat ist der Star da etwas zurückhaltender: Noch immer ist nicht wirklich klar, ob Katie Holmes und er sich endlich zu ihrer Beziehung bekennen wollen. In der Vergangenheit hieß es, Foxx würde lieber nach außen hin den Single-Schein bewahren. Ein Insider verriet damals gegenüber ‚Page Six‘: „Jamie möchte eigentlich so weitermachen und wie ein sorgloser Typ in der Öffentlichkeit auftreten. Vielleicht warf das auch die Frage auf, ob er wirklich zu der Beziehung stehen wird.“ Bisher hat sich noch kein Sprecher der beiden geäußert.