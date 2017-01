Jane XØ: Frischware aus dem US-Popzirkus

Dienstag, 10. Januar 2017, 17:38 Uhr

Sie hat es geschafft 2016 die gesamte Musikwelt rund um den Planeten mit echten Club-Bangern wie „Lies“, „I Dont Wanna“ oder dem Titeltrack ihrer EP „Hard To Forget“ in regelrechte Alarmstimmung zu versetzen: Jane XØ.

Foto: SonyMusic

Insgesamt über 24 Millionen Plays weltweit konnte sie so generieren. Tendenz rapide steigend! Aktuell geht ihr neuer Track „Love Me“ in den Sphären der Radiosender ab und macht eine starke Entwicklung durch: Der Song stieg direkt in die Top100 ein und klettert kontinuierlich immer weiter Richtung Chartspitze.

Trotz ihres Erfolgs schafft es die US-Lady noch immer ihre wahre Identität geheim zu halten. Was sie von sich preisgibt ist nur ein einziger Satz: „You know who I am, but who I am doesn’t matter“. Sie hat ihr Ego komplett über Bord geworfen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ihre Musik voll und ganz für sich sprechen zu lassen. Eine Sprache, mit der sie schon vor Release ihrer ersten offiziellen Single ein Millionenpublikum für sich begeistert und mit ihrem modernen, tanzbaren Urban-Electro Pop-Sound verzaubert hat.

Ohne jedes Marketing einer Plattenfirma im Rücken oder sonstigen PR-Aktionen gelang es Jane XØ, eine loyale Fancommunity im Netz aufzubauen: Der Track „Hard To Forget“ erreichte bisher über 3,7 Millionen YouTube-Views, über 19,000 Shazam-Tags und rund 1,05 Millionen Soundcloud-Streams. Und auch der Nachfolge-Hit „Lies“ spricht mit fast 3 Millionen YouTube-Views, mehr als 1,2 Millionen Soundcloud-Streams und knapp 17,000 Shazam-Tags für die Dame aus den USA.

Ihr brandneuer Track „Love Me“ steht den Vorgängern in Nichts nach: Jane XØ vermischt in ihrematmosphärisch schwebenden Signature-Sound Elemente aus Urban Pop, World Music und Dance zu einem exotisch-zurückgelehnten Chillout-Tune der absoluten Sonderklasse. Tanzbare Electro-Klänge, knackige Stakkato-Beats, angeschrägte Tribal-Einflüsse und über allem die markanten, sexy Gänsehaut-Vocals der geheimnisvollen Lady.