Khloé Kardashian: Begeisterte Reaktion auf Fan-Einladung

Dienstag, 10. Januar 2017, 19:36 Uhr

Prom-Einladungen von Fans an ihre Idole haben ja schon eine gewisse Tradition – nicht immer sind diese von Erfolg gekrönt. Die Einladung von David LeCours an Ich-Darstellerin Khloé Kardashian (32) scheint jedoch bei der Dame Begeisterung ausgelöst zu haben.

Ihr Fan aus Agawam, Massachusetts postete am 7. Januar ein witziges Video, in dem er die Schwester von Kim Kardashian (36) zu seiner „Senior-Prom“ am 28. April einlud. Um sein Promi-Idol zu überzeugen, hob er schließlich noch die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden hervor. Und das scheint ganz offensichtlich gewirkt zu haben, denn Khloé Kardashian antwortete dem jungen Herren nur wenige Stunden später höchstpersönlich auf Twitter. Ganz begeistert schrieb die neue Freundin von NBA-Star Tristan Thompson (25): „David!!! Warum bist du nur so süß?!?! Ich schaue, ob ich mitkommen kann! Ich werde es dir erst in ein paar Wochen sagen können. […] Du hast mir den Tag gerettet, Schatz! Wir hätten die beste Zeit! Ich hoffe, ich kann mitkommen.“

Als sie schließlich noch wissen wollte, was sie anziehen sollen, antwortete ihr einfallsreicher Fan: „Mädchen, wir können anziehen, was wir auch immer wollen, wir müssen sie einfach nur umhauen, was ich weiß, dass wir das auf jeden Fall schaffen.“

Na, da scheint doch (fast) alles „geritzt“ zu sein. Und eine schicke Limousine wird sicher auch nicht fehlen…(CS)