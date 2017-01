Verlosung: Hans Zimmer holt die Stars auf sein neues Album!

Dienstag, 10. Januar 2017, 21:42 Uhr

Das Jahr startet absolut verheißungvoll mit einer sehr interessanten Veröffentlichung aus dem Hause Hans Zimmer, den viele Leute schon seit Jahren hochachtungsvoll als den führenden Filmkomponisten Hollywoods bezeichnen.

Der gebürtige Frankfurter wartet mit brandneuen Arrangements seiner großen Erfolge wie „Pirates of the Caribbean“, „Gladiator“ oder „Crimson Tide“ auf. Das Album „The Classics“ präsentiert verschiedene, hochkarätige Musiker. Für das Album hat Zimmer seine bekanntesten Filmmusiken erstmals speziell für weltweit anerkannte Solisten arrangiert, wie zum Beispiel für die Pianisten Lang Lang und Khatia Buniatishvili, den Trompeter Till Brönner, die Cellozauberer 2Cellos und Tina Guo, für so unterschiedliche Geiger wie Maxim Vengerov und Lindsey Stirling oder für die Internetstars The Piano Guys oder die Songwriterin und Sängerin Leona Lewis.

Das Album demonstriert die Vielseitigkeit und die Souveränität mit der Hans Zimmer das Genre Filmmusik in der Einbindung elektronischer Elemente in traditionellen Orchesterklang beherrscht. Und das bei inzwischen eben schon klassisch gewordenen Scores zu „The Dark Knight Rises“, „Interstellar“, „Gladiator“, „Pirates of the Caribbean“, „Inception“, um nur einige zu nennen.

Hans Zimmer hat bisher Musiken zu über 120 Filmen geschrieben. Sein Oscar-prämierter Score zu „The Lion King“ war mit über 15 Millionen weltweit verkauften Alben auch eines der erfolgreichsten überhaupt. Neben dem Oscar erhielt er u.a. zwei Golden Globes und vier Grammy-Auszeichnungen. Im Frühjahr wird Hans Zimmer erstmals auf Europa-Tournee gehen mit seiner Band, Orchester, Chor und Solisten.

Tracklisting „The Classics“

01. Main Theme (aus “The Dark Knight Rises”) feat. Lindsey Stirling

02. Main Theme (aus “Pirates of the Caribbean”) feat. The Piano Guys

03. Gladiator Rhapsody (aus “Gladiator”) feat. Lang Lang

04. Main Theme (aus “Crimson Tide”) feat. Till Brönner

05. Time (aus “Inception”) feat. Tina Guo

06. This Land (aus “The Lion King”) feat. Amy Dickson

07. Now We Are Free (aus “Gladiator”) feat. Leona Lewis

08. Flight (aus “Man of Steel”) feat. Lang Lang und Maxim Vengeroy

09. Light (aus “The Thin Red Line”) Maxim Vengerov

10. The Battle Scene (aus “Gladiator”) feat. Khatia Buniatishvili

11. Mombasa (aus “The Inception”) feat. 2CELLOS

12. The Docking Scene (aus “Interstellar”) feat. Roger Sayer

Konzert-Termine

24.05.2017 Leipzig, Arena

06.06.2017 Wien (A), Stadthalle

09.06.2017 Frankfurt, Commerzbank Arena

26.06.2017 Zürich (CH), Hallenstadion

27.06.2017 Zürich (CH), Hallenstadion