"Hollyweed": Aktionskünstler gibt sich zu erkennen

Mittwoch, 11. Januar 2017, 17:58 Uhr

Aus „Wald“ wurde „Gras“: Jetzt hat sich der „Hollyweed“-Urheber zu Erkennen gegeben. Ein US-Künstler hat sich Medienberichten zufolge zur Abänderung des Hollywood-Schriftzugs in „Hollyweed“ bekannt und der Polizei gestellt.

Aus „Hollywood“ wurde „Hollyweed“. Eine Kunst-Aktion? Foto: Damian Dovarganes

Der 30-Jährige sei offiziell des unerlaubten Betretens eines Grundstücks beschuldigt worden, berichtete die Zeitung „Los Angeles Times“. Die Polizei von Los Angeles ließ ihn demnach gegen eine Kaution von 1000 US-Dollar (umgerechnet etwa 943 Euro) wieder frei. Am 15. Februar muss er vor Gericht erscheinen. Der Künstler und seine Partnerin hatten sich zuvor im Interview des US-Portals „Vice“ als Urheber der Aktion vorgestellt.

In der Silvesternacht waren die beiden riesigen O-Buchstaben des Schriftzugs in den Hügeln Hollywoods mit weißen und schwarzen Planen in Anspielung auf das in Kalifornien kürzlich auch für den Freizeitgebrauch legalisierte Cannabis jeweils zu einem E abgewandelt worden. Marihuana wird auf Englisch umgangssprachlich „weed“ (Kraut) genannt.

Der Hollywood-Schriftzug war im Jahr 1976 schon einmal zu „Hollyweed“ verändert worden. Der Künstler gab in dem Interview an, davon inspiriert worden zu sein. (dpa/KT)