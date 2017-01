Idris Elba: „Sei mein Valentinsschatz“-Clip ist Viral-Hit

Mittwoch, 11. Januar 2017, 17:27 Uhr

Hollywoodstar Idris Elba (44) macht die Damenwelt gerade mit einem Facebook-Aufruf völlig verrückt. In schickem Anzug aufgemotzt sucht er nämlich quasi nach einer Valentins-Verabredung.

Foto: Lexi Jones/WENN.com

Verführerisch in die Kamera schauend lässt er alle seine weiblichen Fans zum 14. Februar wissen: „Ich möchte gern, dass du mein Valentinsschatz bist. Das ist richtig, Liebes. Nur du und ich, niemand anderes um uns herum. Nur wir.“ Kein Wunder also, dass die Damenwelt angesichts solch einer heißen Aufforderung nur so dahinschmilzt. In nicht einmal einem Tag wurde das Facebook-Video dann auch schon vier Millionen Mal abgespielt und ist damit bereits ein Viral-Hit!

Welche Frau anfangs noch nicht völlig von der romantischen Einladung überzeugt ist, kriegt darin übrigens noch weitere unschlagbare Argumente serviert: „Wenn wir uns dann erst einmal behaglich fühlen, können wir alles bestellen, was sich dein Herz wünscht. Vielleicht ein paar Trüffel, vielleicht ein Steak, Pfeffersuppe und Fufu.“ Und es geht noch zweideutig weiter: „Zum Dessert kannst du alles haben, was du willst und ich meine auch alles, was du willst.“ Oha. Bei dieser Aussage könnte der ein oder andere weibliche Fan vielleicht schon Hitzewallungen bekommen haben.

Und wen wundert’s: Der bereits als nächster James Bond gehandelte Schauspieler kann sich – den Facebook-Kommentaren nach – vor Anfragen kaum noch retten. Idris Elba sucht in dem Clip aber nicht nur völlig eigennützig nach einem Valentinsschatz. Der attraktive Herr möchte damit nämlich zugleich Spenden für die ‚W.E. Can Lead’-Kampagne sammeln, die die Bildung von Mädchen in ganz Afrika sicherstellen will. Alle Fans, die sich dafür engagieren, könnten also ganz bald das Glück haben, einen romantischen Valentinstag mit ihrem Idol zu verbringen. Eine hübsche Idee des Schauspielers, mit der er gleichzeitig einen wirklich lobenswerten Zweck verfolgt…(CS)