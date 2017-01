Jennifer Lopez: Schuhkollektion bis ins letzte Detail perfekt

Mittwoch, 11. Januar 2017, 18:48 Uhr

Jennifer Lopez beschreibt ihre Kollaboration mit Giuseppe Zanotti als „perfekt“. Am 23. Januar soll ihre neue Schuh- und Accessoire-Kollektion rauskommen. Ein neues Video auf dem Instagram-Account der Sängerin zeigt die Zusammenarbeit der beiden.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Sie tüfteln an dem Feinschliff der High Heels und ergänzen sich gegenseitig. Lopez bemerkt in dem Video: „Es fehlt noch ein kleines Extra.“ Zanotti ergänzt: „Etwas Metall hier. Etwas, das man sieht, wenn du gehst.“ Die 47-Jährige freut sich: „Ja das wäre wunderschön. Eine dünne Metallplatte.“ Giuseppe Zanotti sieht in einem Schuh nicht einfach nur ein Kleidungsstück: „Für mich ist ein Schuh mehr, als nur ein Accessoire. Er ist viel mehr ein wunderschönes Stück Kunst. Ein zierliches Schmuckstück für die Frau, die ihn trägt. Mit einem Schuh kann man gehen, man kann aber auch tanzen.“

Ein von Jennifer Lopez (@jlo) gepostetes Video am 10. Jan 2017 um 17:43 Uhr

Auch privat kann sie einen Erfolg verzeichnen. Jennifer Lopez wurde eine einstweilige Verfügung gegen ihren angeblichen Stalker gewährt. Sie wurde Berichten zufolge von Timothy McLanahan verfolgt. Die Brünette hat beim Gericht in Los Angeles am Dienstag (3. Januar) Dokumente eingereicht, um eine temporäre Schutzregelung einzufordern. McLanahan wurde letztens wie berichtet festgenommen, nachdem er auf das Grundstück der ‚Get Right‘-Hitmacherin fuhr, um den Star sehen zu können und hatte sie schon vor einiger Zeit mit Blumen überschüttet.