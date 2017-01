Lamar Odom: NBA-Comeback in der Zukunft?

Mittwoch, 11. Januar 2017, 20:16 Uhr

Lamar Odom (37), Ex-NBA-Star und einstiger Gatte von Ich-Darstellerin Khloé Kardashian (32), scheint nach seinem Entzug große Pläne zu haben. Gegenüber dem US-Promiportal ‚TMZ’ verriet er, dass er gerne wieder zu den ‚Los Angeles Lakers’ zurückkehren würde – dieses Mal aber als Coach.

Anscheinend hätte er auch bereits den Lakers-Trainer Luke Walton (36) zu dieser Sache kontaktiert. Der 37-Jährige scheint damit seinen Fokus auf eine andere sportliche Zielsetzung gelegt zu haben. Zuvor hatte er nämlich noch verlauten lassen, dass er als NBA-Spieler erneut ins Team zurückkehren wolle. Für beides ist es jedoch klar von Vorteil, drogenfrei zu bleiben. Im Oktober 2015 wäre der 2,08 Meter große Riese nämlich fast an einer Drogen- und Alkoholvergiftung in einem Bordell in Nevada gestorben.

Laut ‚TMZ’ habe er sich nach einer 35 Tage andauernden Präventiv-Kur in einer Entzugsklinik am Wochenende nun selbst entlassen. Bleibt zu hoffen, dass er seinen Vorsatz, nicht wieder rückfällig zu werden, auch weiter einhalten kann…(CS)