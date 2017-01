Selena Gomez und The Weeknd beim Knutschen ertappt

Mittwoch, 11. Januar 2017, 21:48 Uhr

Zeigt sich hier ein neues Traumpärchen? Instagram-Queen Selena Gomez (24) wurde beim Knutschen mit dem kanadischen Megastar The Weekend erwischt! Und der hatte sich ja im November letzen Jahres von Jungmodel Bella Hadid getrennt.

Das Pärchen wurde am Dienstagabend außerhalb eines italienischen Restaurant in Santa Monica/Kalifornien gesichtet und nun rätselt die US-Seite TMZ „Wir wissen nicht wie lange das schon geht“. Das riecht garantiert nach einer großen Romanze, wenn man die Fotos, die TMZ zuerst und exklusiv veröffentlichte, richtig deutet.

Der 26-Jährige Überflieger und die Ex von Justin Bieber hat sich ja lange nicht so verwuschelt in der Öffentlichkeit zeigt. Der Fall bleibt doppelt spannend: Gehört Selena doch zum engen Freundeskreis von Gigi Hadid, der modelnden Schwester von Bella.

The Weeknd (eigentlich Abel Makkonen Tesfaye) hatte im November das gefeierte Album ‚Starboy‘ herausgebracht. Mit Selena Gomez trat er danach bei der ‚Victoria’s Secret‘-Show im Dezember auf, möglich, dass sich beide da kennengelernt haben.

Pikant: Bei der kultigen Show schwebte auch Bella Hadid mit Gigi über den Unterwäsche -Catwalk… (PV)