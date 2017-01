Umfrage-Schock: Die Geissens wollen 3 von 4 nicht mehr sehen

Mittwoch, 11. Januar 2017, 11:17 Uhr

Seit Januar 2011 dürfen die TV-Zuschauer an dem Luxus-Glitzer-Leben der Familie Geiss teilhaben. Monaco, Miami oder Kitzbühel – die Kameras sind immer mit dabei, wenn Carmen, Robert und ihre beiden Kinder Davina und Shania die schönsten Orte der Welt bereisen.

In einer aktuellen Umfrage wollte das Marktforschungsinstitut mafo.de von den Kennern der TV-Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ wissen, was sie von den beiden Hauptpersonen halten und ob sie an einer Fortsetzung der Sendung, die sich nun schon in der 12. Staffel befindet, interessiert sind. Das ernüchternde Ergebnis: Vor allem Ältere wollen Carmen und Robert nicht mehr sehen

Immer wenn eine neue Folge der immerhin schon 12. Staffel mit unseren Lieblings-Millionären bei RTL2 ausgestrahlt wurde, stürzt sich der Boulevard auf der reisefreudigen Familie Geiss. Mal zeigt Vater Robert seinen noch minderjährigen Töchtern, wie Marihuana riecht und ein Joint aussieht, dann darf der Nachwuchs sich hinter das Steuer eines Autos setzen. Für manche TV-Zuschauer ist das offenbar zu viel des Guten, denn die aktuelle Studie zeigt, dass 68,4 Prozent Carmen und Robert unsympathisch finden – besonders die über 46-Jährigen (73,6 %) mögen die Jetset-Eltern offenbar nicht.

Shania (li.), Carmen und Davina (re.) an Bord der ‚Indigo Star‘. Foto: RTL II

Insofern ist es auch wenig verwunderlich, dass 75,7 Prozent der Befragten, also Kenner der TV-Doku, die Familie Geiss in Zukunft nicht mehr im Programm sehen wollen – auch hier finden sich bei den über 46-Jährigen (77,5 %) wieder die meisten Gegner. Am beliebtesten sind die Geissens noch bei den 18-30-Jährigen, von denen immerhin 26,2 Prozent der Befragten angaben, Carmen und Robert weiterhin im TV sehen zu wollen!

Hintergrund: Das Marktforschungsinstitut mafo.de befragte im Zeitraum vom 05.01. bis 10.01.2017 in seinem online mafoBus 1.029 Personen, die Familie Geiss aus der TV-Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ kennen.

Nicht desto trotz: Am kommenden Montag um 20.15 Uhr gibt es die 187. Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“