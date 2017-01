Dschungelcamp-Steckbrief (12): Kader Loth

Donnerstag, 12. Januar 2017, 19:10 Uhr

Am Freitag ab 21:15 Uhr (dann immer um 22:15 Uhr) beginnt für zwölf Selbstdarsteller das vermutlich größte Abenteuer ihres Lebens. Dann startet der RTL-Urwald-Spaß startet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Foto: RTL/Stefan Menne

Die letzte Kandidatin, die wir vorstellen ist die Berliner Mutter aller It-Girls, Kader Loth. Jeder darf zwei Luxusgegenstände mit ins Pritschenlager nehmen. Dazu sagte Loth gegenüber RTL: „Für mich ist es wichtig, frisch auszusehen. Ich bin aber auch bereit zu teilen. Wenn eine andere Kandidatin z.B. Lippenstift dabei hat, können wir gerne tauschen.“ Und, will sie Dschungelkönigin werden? „Natürlich möchte ich die Krone, aber nicht um jeden Preis!“

Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Kader Loth wurde 1973 in Berlin geboren. Bereits als Kind interessierte sie sich, auch aufgrund ihrer türkischen Herkunft, sehr für andere Kulturen und fremde Sprachen. Schon früh wurden Fotografen auf den attraktiven Teenager aufmerksam und diverse Fotosessions folgten. Um auch ihre Stimme weiter auszubilden, nahm die musikbegeisterte Kader privaten Gesangsunterricht. 2004 veröffentlichte sie ihre erste Single „Alles was Du brauchst“.





Nach ihrer Verpflichtung in einer Filmproduktion an der Seite von Nicolai Kinski, begann Kader in diversen TV-Shows aufzutreten. 2004 nahm sie an der 5. Staffel von „Big Brother“ teil. Nach ihrem Auszug aus dem Big Brother-Haus war Kader sofort gerngesehener Gast in verschiedenen Fernsehshows. Es folgten Auftritte bei „TV Total“ und der RTL2-Produktion „Frauentausch – Das Promi-Special“.

2004 zog Kader Loth in einem weiteren Realityformat auf „Die Alm“ und wurde zur Almkönigin gewählt. Ende Januar 2005 nahm sie an „Die Burg -Prominent im Kettenhemd“ teil. Bei VOX war sie in „mieten, kaufen, wohnen“ zu sehen, bevor sie 2013 bei RTL an der Reality-Doku „Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika“ teilnahm.