Joe Jonas ist das neue Gesicht von Guess

Donnerstag, 12. Januar 2017, 14:20 Uhr

Joe Jonas ist der neue Markenbotschafter von ‚Guess‘.Er wird für die neue Frühlings-/Sommer-Kollektion 2017 der Luxusmarke modeln. Chief Creative Officer ist Paul Marciano.

Foto: Pacific Coast News/WENN.com

In einem Statement spricht der 27-Jährige begeistert über die Zusammenarbeit: „Ich bin so aufgeregt, diese großartige Erfahrung zu machen und die Marke repräsentieren zu dürfen.“ Auf seinem Instagram-Profil bietet er seinen Fans einen kleinen Vorgeschmack auf das Ergebnis der Kollaboration. Der Musiker hat drei Bilder veröffentlicht. Sie zeigen ihn auf einem braunen Ledersofa. Er posiert und flirtet mit der Kamera. Auf allen Bilder ist er mit freiem Oberkörper zu begutachten. Seine Fans sind begeistert. Auch die amerikanische Marke präsentiert stolz das Ergebnis in den sozialen Netzwerken.

Ein von J O E J O N A S (@joejonas) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 16:40 Uhr

Auch für seinen Bruder Nick Jonas läuft es rund. Er hat sich in der Musikbranche etabliert und gerade einen äußerst schmutzigen Song mit Nicki Minaj aufgenommen. Der ‚Levels‘-Hitmacher hat sich mit der ‚Anaconda‘-Rapperin zusammengetan, um den Track ‚Bom Bidi Bom‘ einzusingen. Dieser wird auf dem Soundtrack des Erotikfilms ‚Fifty Shades of Grey 2‘ erscheinen. Nun machte der Mädchenschwarm seinen Fans den Mund schon einmal wässrig und kommentierte die Songliste auf Twitter mit den folgenden Worten: „Ich weiß, dass viele Babys zu diesem Soundtrack gemacht werden..#FiftyShadesDarker @NickiMinaj @FiftyShades.“