Roger Cicero: Letztes Album kommt

Donnerstag, 12. Januar 2017, 14:36 Uhr

Am 24. März 2016 verstarb mit Roger Cicero einer der profiliertesten Sänger und Entertainer Deutschlands im Alter von nur 45 Jahren.

Ein Jahr nach dem viel zu frühen Tod des gebürtigen Berliners und Wahlhamburgers erscheint nun mit „Glück ist leicht – Das Beste von 2006 – 2016“ ein musikalischer Rückblick seiner größten Songs. Neben Hits wie „Zieh die Schuh’ aus“, „Nicht artgerecht“ und „Frauen regier’n die Welt“ finden sich auf dem Longplayer sorgfältig ausgewählte Live-Aufnahmen seiner so speziell arrangierten Coverversionen von Songs wie „Geboren“ (Die Fantastischen 4) und das bis dato unveröffentlichte „Ein Kompliment“ (Sportfreunde Stiller), dazu seine Interpretationen der Frank Sinatra-Klassiker „My Way“ und „I’ve Got A Crush On You“.

Absoluter Höhepunkt im Tracklisting ist allerdings seine letzte Studioaufnahme mit dem Titel „Eine Nummer zu groß“. Cicero hatte den Song für sein bereits geplantes, neues Studioalbum geschrieben, das in diesem Jahr hätte veröffentlicht werden sollen. „Eine Nummer zu groß“ ist seit vergangenen Freitag digital erhältlich.

Das Album „Glück ist leicht – Das Beste von 2006-2016“ erscheint am 17. März und ist ebenfalls vorbestellbar.