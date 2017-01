Best Dress of the Day (434): Nina Dobrev überzeugt in Türkis

Freitag, 13. Januar 2017, 17:58 Uhr

Bei der Europapremiere ihres neuesten Films „xXx: Return of Xander Cage“ am vergangenen Dienstag in London zog Schauspielerin Nina Dobrev mit ihrem extravaganten Look auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich.

Nina Dobrev in Zac Posen

Die 28-Jährige erschien in einem raffinierten, türkisfarbenen Mini-Dress des amerikanischen Modedesigners Zac Posen. Die knielange Kreation bestach mit einem edlen, semi-transparenten Stoff in Grau, der mit türkisfarbenen Pailletten in verschiedenen Formen verziert war. Der elegante Schnitt mit Corsagenoberteil und ausgestelltem Rock setzte Ninas schöne Figur gekonnt in Szene.

Dazu kombinierte der „Vampire Diaries“-Star feminine, beigefarbene High Heels und einen silbernen Ring. Der Look wirkte durch die dezenten Farben besonders zart und luxuriös. Ein weiterer Hingucker war allerdings Ninas neue Frisur. Denn die lange, braune Mähne hat sich kurzerhand in einen angesagten Bob verwandelt.

Wir sind von Ninas Styling begeistert und küren sie somit zu unserem Fashionliebling des Tages! (HA)