Dschungelcamp Tag 1: Das war der Einzug am Freitag

Freitag, 13. Januar 2017, 23:58 Uhr

Heute Abend um 21.15 Uhr startete die elfte Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Das gab es u.a. zum Auftakt zu sehen.

Team Blau aus dem „Base Camp““ während des Dschungel-Duells: hinten v.l.: Markus Majowski, Gina-Lisa Lohfink, Marc Terenzi. vorne v.l.: Nicole Mieth, Sarah Joelle Jahnel und Alexander „Honey“ Keen, der sich vom ersten Duell noch den Mund säubert. Foto: RTL/Stefan Menne

Star-Einzug ins Dschungelcamp

Cocktails, kühle Drinks, exklusive Snacks! An einer Strandbar, an einem der endlosen Strände der australischen Gold Coast, treffen die zwölf VIP-Camper zum ersten Mal aufeinander. „Mallorca Jens“ Büchner genehmigt sich direkt einen Cocktail, das ehemalige Liebespaar Gina-Lisa Lohfink und Marc Terenzi freut sich über sein Wiedersehen nach Jahren. Und wenig später hängt die 30-Jährige bereits schmachtend an den Lippen von „Honey“ Alexander Keen.

Nur Florian Wess sorgt für schlechte Stimmung und macht Honey gleich eine Ansage: „Ich kann das nicht verstehen, dass jemand wie du, der zwei Bachelor mit Eins hat, sich so nackt in der Dusche zeigt und von seinem Prügel redet. Das ist doch unterstes Niveau! Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so schnell so famous werden will wie du!“ Honey nimmt die Attacke gelassen: „Man hat gemerkt, dass er den Text auswendig gelernt hat und Angst hat, dass ich ihm die Show stehle!“

Team Gelb aus dem Camp „Snake Rock“ während des Dschungel-Duells: hinten v.l.: Hanka Rackwitz, Fräulein Menke, Jens Büchner. vorne v.l.: Florian Wess, Thomas Häßler, Kader Loth. Foto.: RTL/Stefan Menne

Nach dem ersten Beschnuppern erfahren die Dschungel-VIP’s, dass es zwei Camps und damit zwei Teams geben wird. Hanka Rackwitz und Honey müssen abwechselnd wählen, wen sie in ihrem Team haben wollen. Das Ergebnis (in Reihenfolge, wie sie gewählt wurden):

Team Snake Rock/Team Gelb:

Hanka Rackwitz (47), Fräulein Menke (56), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47)

Team Base Camp/Team Blau:

Alexander „Honey“ Keen (34), Marc Terenzi (38), Gina-Lisa Lohfink (30), Markus Majowski (52), Nicole Mieth (26), Sarah Joelle Jahnel (28)

Dschungelprüfung „Die Dschungelarena“ mit Duell 3: Schock für Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess, als sie erfahren, dass jeder von ihnen drei fette, lebendige Maden (Witchetty Grubs) essen müssen. Foto: RTL/Stefan Menne

Dann heißt es endgültig Abschied nehmen vom Luxus. Ranger Junior treibt die Gruppe vom Strand hinauf über eine Düne zum Abflugort, wo bereits zwei Helikopter warten. Zuvor müssen die Luxusklamotten gegen die Dschungeloutfits getauscht werden. Beim „Schmuggelcheck“ wird Gina-Lisa entlarvt, die versucht hat, Slips ins Camp zu schmuggeln. Die Helikopter starten und bringen die Neu-Camper in den Dschungel. Kaum gelandet, geht es für alle direkt zu den ersten Dschungelprüfungen…

In ihren Dschungeloutfits starten Hanka Rackwitz und Jens Büchner in ihr Abenteuer. Foto: RTL/Stefan Menne

Markus spinnt

Im „Base Camp“ gibt es für Markus nur ein Thema: Wasser! Nach seiner Morgengymnastik steht er mit Honey am Trinkwasserbehälter. Markus Majowski ist bedient: „Hier ist sowas von viel Dreck drin…“ Das ist zu viel für den Star-Schauspieler: „Ich gehe jetzt ins Dschungeltelefon und rufe einen offiziellen Streik aus, von meiner Seite.“ Gesagt, getan. Im Dschungeltelefon beschwert sich Markus über die Wassersituation: „Der Behälter ist aus Plastik, in dem Behälter ist Dreck drin. So verschmutzt, dass man es von außen sehen kann. Nicht Schwebepartikel, nein Holz, Überreste von irgendetwas und Ähmm…“

Markus Majowski findet den Wasserbehälter völlig verdreckt. So geht es nicht! Foto: RTL/Stefan Menne

Die anderen Camper finden das gar nicht so schlimm, doch Markus fordert am Dschungeltelefon: „Der Behälter wird jetzt sofort gesäubert und zwar zackig!“ Doch keiner der Mitcamper nimmt Markus und sein „Wasserthema“ ernst. Gina-Lisa bringt es auf den Punkt: „Der soll froh sein, dass überhaupt Wasser da ist. Hier kann man sich keine Starallüren erlauben.“ Und alle meinen: Markus spinnt…

Tag 1 im Camp. Markus Majowski findet das der Trinkwasserbehälter verschmutzt ist. Im Dschungeltelefon verlangt er die „zackige“ Reinigung des Behälters. Foto: RTL/Stefan Menne





