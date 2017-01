Jaden Smith im Selbstmitleid: „Ich habe meinen Vater enttäuscht“

Freitag, 13. Januar 2017, 21:20 Uhr

Jaden Smith (18), seines Zeichens Sohn von Schauspieler-Paar Will Smith (48) und Jada Pinkett Smith (45) versinkt derzeit offensichtlich in Selbstmitleid. Der 18-Jährige – der sich als Dummschwätzer schon einen Namen gemacht hat – gab am Donnerstag (12. Januar) in einem Instagram-Clip erneut weise Worte zum Besten.

Darin kündete er unter anderem an, Los Angeles verlassen zu wollen und erklärt: „Ich habe meinen Vater enttäuscht.“ Natürlich ist das noch längst nicht alles, was beim ein oder anderen zu einem Augenrollen inspirieren könnte. Der Möchtegern-Rapper versinkt nämlich nahezu in Selbstmitleid und predigt: „Jeder sollte seinem Herzen folgen, wisst ihr? Macht genau das, was ihr tun wollt und seit, wer ihr sein wollt.“

Man solle nur nicht versuchen, jemand anderes darzustellen. Und der Teenager lamentiert: „Es ist momentan schwer, für sich selbst wirklich das Leben zu kreieren, das man möchte, weil da wirklich keiner da ist, der die Jugend oder die Kreativität der Jugend unterstützt.“ Ah ja. Der in sich selbst verliebte Sohn von Will Smith verkündet aber ganz großkotzig – wie von ihm gewohnt – dass er 2017 trotzdem produktiv sein werde. Daher gebe es am Ende dieses Jahres „was Krasses, was wirklich wirklich [.] Inspirierendes, das jenseits von Musik und Kleidung“ geht.

Dann wird es aber erneut sehr tiefgründig, denn der 18-Jährige erklärt: „Nichts von diesem Leben ergibt irgendeinen Sinn. Warum machen wir kein Instagram-Livestreaming darüber, dass Leben von Leuten zu retten?“ Jaden Smith bringt häufiger solche Aussagen, bei denen sich Normal-Sterbliche erst einmal ungläubig am Kopf kratzen müssen. Man erinnere sich nur an den folgenden genialen „Erguss“ des Jungschauspielers, bei dem er bekannt gab: „Ich war ein Vampir, im Ernst. Ich konnte mich nicht der Sonne aussetzen und habe nur schwarze Trenchcoats angezogen.“ Was soll man dazu schon sagen…(CS)