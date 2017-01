Lamar Odom: „Ich will meine Frau zurück“

Freitag, 13. Januar 2017, 18:36 Uhr

Der frühere NBA-Star Lamar Odom (37) möchte seine Ex-Gattin Khloé Kardashian (32) „zurück haben.“ Das verriet der 2,08 Meter große Riese in einem Promo-Clip für die US-Talkshow ‚The Doctors’.

Da erzählt der einstige Basketballstar über sein Leben nach seinem Drogenentzug. Dabei gibt er auch offen zu, dass er seine Zukunft mit seiner früheren Gattin verbringen möchte. Er verkündet: „Ganz ehrlich, ich will meine Frau zurück.“ Was Ich-Darstellerin Khloé Kardashian von dieser Aussage hält, ist bisher nicht bekannt. Die Scheidung des Ex-Paares wurde erst am 17. Dezember für offiziell erklärt. Die beiden hatten im September 2009 im TV geheiratet. Die Ehe zerbrach jedoch an den Frauengeschichten des NBA-Stars und dessen Drogenrückfall.

Die Schwester von Kim Kardashian (36) reichte 2013 zum ersten Mal die Scheidung ein, wobei die offiziellen Unterlagen erst zwei Jahre später unterzeichnet wurden. Ein paar Monate danach machte die Ex-Gattin des Sportlers aber bereits einen Rückzieher, als dieser fast an einer Überdosis bei einem Zusammenbruch in einem Bordell gestorben wäre.

Im Mai letzten Jahres reichte die 32-Jährige, deren US-Show ‚Revenge Body’ gerade Premiere feierte, erneut die Scheidung ein. Diese wurde im Dezember auch gültig. Wenn sich Lamar Odom bei seinem Wunsch nach einer Reunion mit seiner früheren Frau auch noch optimistisch anhörte – Tristan Thompson (25), der neue Freund von Khloé Kardashian sollte da doch auch noch ein Wörtchen mitzureden haben.

Mit dem Basketballstar der ‚Cleveland Cavaliers’ soll es der Dame nach nämlich ziemlich gut laufen. Das verriet sie gerade in der ,Late Late Show’ vom James Corden (38). Sie würden sogar von Liebe sprechen, so der Reality-TV-Star. Da wird ihr Ex-Gatte in der Zukunft wohl noch ganz schöne Überzeugungsarbeit leisten müssen, um sie zurückzugewinnen – vorausgesetzt, seine frühere Herzensdame gibt ihm überhaupt noch eine Chance…(CS)