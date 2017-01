Marc Terenzi im Dschungelcamp: Ansage von der Ex

Freitag, 13. Januar 2017, 8:39 Uhr

Marc Terenzis Ex hat über ihren Verflossenen gelästert. Myriel Brechtel ist die Mutter seines Sohnes und lässt kurz vorm Start des Dschungelcamps nochmal ordentlich Dampf ab.

Die letzten Stunden vor dem Dschungel. Nach dem ersten Kennenlernen an einem Strand wird es für Marc Terenzi, Sarah Joelle Jahnel und den Rest der Camper ernst. Foto: RTL/Stefan Menne

Am heutigen Freitag (13. Januar) startet ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ mit dem Ex-Boyband-Sänger und Kollegen wie Kader Loth, Thomas Hässler oder Gina-Lisa Lohfink. Der Stripper und Brechtel streiten sich angeblich derzeit noch um die Unterhaltszahlungen für den kleinen Brady Ocean. Laut ‚OK!‘ Magazin hat seine Ex ihm nun einen Rat mit auf den Weg in den australischen Dschungel gegeben: „Verhüte! Und übernimm‘ Verantwortung, wenn du es nicht tust.“

Foto: RTL/Stefan Menne

Das Pikante: Seine Mitstreiterin Gina-Lisa war mit dem Stripper im Jahr 2009 zusammen, nun ziehen beide ins Camp. Lohfink hat ihrem Ex bereits gedroht: „Wenn er mich zu sehr ärgert und blöd zu mir ist, dann muss ich schon mal allen erzählen, warum ich nicht mehr mit ihm zusammen bin. Dann denken alle echt ganz schön böse über ihn.“ Das kann ja was werden…

Ins Camp nimmt Terenzi übrigens zwei „Luxusartikel“: Ein Fitness-Band und Ohrstöpsel! „Ich will in Form bleiben und fit für den Dschungel – dafür habe ich mein elastisches Fitness-Band dabei. Und wenn ich träumen und ruhig schlafen will, dann nehme ich meine Ohrstöpsel.“





