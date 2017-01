Dschungelcamp startet wieder mit zwei Lagern

Freitag, 13. Januar 2017, 11:35 Uhr

Das ‚Dschungelcamp‘ hat wieder ein paar neue Regeln. Seit Beginn der Woche sind die Kandidaten in Australien, heute Abend gehts bei ‚RTL‘ ab 21.15 Uhr los. Wie im letzten Jahr werden die Teilnehmer zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt.

Noch lachen sie: Die letzten Stunden vor dem Dschungel. Nach dem ersten Kennenlkenen ernst. Foto: RTL/Stefan Menne

Dies erfolgt nun über das Schulsport-Prinzip, so werden zwei Gruppenführer ernannt, die ihre Kandidaten bestimmen. So wird bereits ein wenig Spannung unter den Teilnehmern erzeugt, denn der Letzte wird mit Sicherheit keine so gute Laune haben. Nach wenigen Tagen werden beide Gruppen dann im Hauptcamp zusammenkommen. Party-Sänger Jens Bücher, „Botox Boy“ Florian Wess, Skandalnudel GMarc Terenzi, Model Kader Loth, ‚GNTM‘-Aufreger Alexander „Honey“ Keen, Sängerin Fräulein Menke, ‚DSDS‘-Sternchen Sarah Joelle Jahnel, TV-Maklerin Hanka Rackwitz, Ex-Fußballer Thomas Häßler, Schauspieler Markus Majowski und Soap-Star Nicole Mieth dürfen sich also auf ein bisschen Schulhof-Luft freuen.

Marc Terenzi checkt schon mal DSDS-Sternchen Sarah Joelle Jahnel ab. Foto. RTL/Stefan Menne

Bestes Konflikt- oder Liebespotenzial liefert übrigens das Ex-Paar Lohfink/Terenzi. Gina-Lisa hatte bereits im Vorfeld angekündigt, über ihren Ex auszupacken, sollte der sie nicht gut behandeln: „Wenn er mich zu sehr ärgert und blöd zu mir ist, dann muss ich schon mal allen erzählen, warum ich nicht mehr mit ihm zusammen bin. Dann denken alle echt ganz schön böse über ihn.“

Alle Steckbriefe über die 12 Kandidaten gibt’s hier und noch viel mehr!

Jens Büchner, Thomas Häßler, Markus Majowski, Alexander „Honey“ Keen rätseln über das was kommt. Foto: RTL/Stefan Menne





Alle Infos zu ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ im Special bei RTL.de