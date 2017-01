Star Wars: Woody Harrelson über seine Rolle

Freitag, 13. Januar 2017, 8:45 Uhr

Woody Harrelson hat ein paar Details zu seiner ‚Star Wars‘-Rolle preisgegeben. Der Schauspieler wurde jüngst von ‚Variety‘ für das Spin-Off über Han Solo bestätigt.

Foto: Jaime Espinoza/WENN.com

Dem Bericht zufolge wird der Star eine Art Mentor des jungen Weltraumschmugglers agieren, dies bestätigte Harrelson nun selbst: „Ich bin ein Mentor für Han, aber ich bin auch ein bisschen ein Krimineller.“ In einem Facebook-Chat mit ‚Mashable‘ verriet er zudem, dass er keinerlei Masken trägt oder sein Aussehen groß verändern wird. Fans vermuten, er könnte in die Rolle des Garris Shrike schlüpfen. Der 27-jährige Alden Ehrenreich übernimmt die Titelrolle, während der 33-jährige Donald Glover in die Rolle des ‚Lando Calrissian‘ schlüpfen wird.

Auch ‚Game of Thrones‘-Star Emilia Clarke soll mit von der Partie sein, allerdings ist noch nicht bekannt, für welchen Part sie vor der Kamera stehen wird. Besonders freuen können sich die Fans der Sternenkriege auf ein Wiedersehen mit dem Publikumsliebling Chewbacca, der ebenfalls im ‚Han Solo‘-Spinoff zu sehen sein wird. Der Kinostart des Streifens ist für 2018 geplant.