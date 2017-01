Annett Möller: Die RTL-Nachrichtenfrau als Rockgranate

Sonntag, 15. Januar 2017, 0:28 Uhr

In der neuen 5-teilligen Musikshowreihe „It Takes 2“, die von Daniel Hartwich (38) und Neuentdeckung Julia Krüger (26) moderiert wird, treten neun Prominente zum großen Gesangswettstreit an.

Annett Möller, RTL News Anchor und Moderatorin, tritt bei „It Takes 2“ zum großen Gesangswettbewerb an. Foto: RTL/Frank W. Hempel

Bisher kannte man sie nur als Schauspieler, Fernsehkoch, Sportler, Comedian oder Nachrichtensprecherin! Am Sonntagabend zeigen die Promis, dass sie auch singen können! Eine der Sängerinnen, die mit anderen Promis um die Wette singt, ist Annett Möller (38), RTL News Anchorwoman und Moderatorin. Was viele nicht wissen: Die gebürtige Schwerinerin ist musikalisch vorbelastet. Von 1998 bis 2003 war sie Mitglied der Formation „Fun Factory" und an den Aufnahmen zu den beiden Alben „Next Generation" und „ABC of Music". Seit Anfang 2008 ist sie Nachrichtensprecherin bei RTL aktuell.





Unterstützt werden die Prominenten bei „It takes 2“ von drei Profisängern, die die Amateure als Mentoren begleiten: Der fünffache Jazz-Award-Gewinner Tom Gaebel (42), die österreichische Pop-Rock Sängerin Christina Stürmer (34) und Musiker, Sänger und Schauspieler Gil Ofarim (34).

Die dreiköpfige Jury aus der ESC-Gewinnerin Conchita Wurst, dem spanisch-deutschen Popsänger Álvaro Soler und dem irisch-amerikanischen Sänger, Musiker und Komponisten Angelo Kelly bewertet die Performance und vergibt Punkte an die Gesangstalente, so dass ein Ranking entsteht.