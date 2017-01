Amber Heard wieder frisch verliebt?

Sonntag, 15. Januar 2017, 17:43 Uhr

Nach der skandalösen Scheidung von Hollywoodstar Johnny Depp im vergangenen Jahr soll Schauspielerin Amber Heard eine neue Flamme gefunden haben. Das Herz der 30-Jährigen soll nun angeblich für den 45-jährigen Geschäftsmann Elon Musk schlagen, der sich bereits vor Jahren in die schöne Blondine verguckt haben soll.

Im Jahre 2013 soll der Milliardär am Set von „Machete Kills“ zum ersten Mal auf Amber aufmerksam geworden sein, berichtete zuerst ‚The Hollywood Reporter‘. Da die beiden beruflich nichts miteinander zu tun hatten, schrieb der Milliardär angeblich an Robert Rodriguez, den Regisseur des Films, und bat ihn ein Treffen zu arrangieren, zu dem Amber allerdings nicht erschienen ist. „Kannst Du ihr eine Nachricht schicken und ihr sagen, dass ich mich gerne in Los Angeles zum Mittagessen mit ihr treffen würde?“, zitierte die ‚Daily Mail‘ Musk und der gab angeblich auch nicht auf. Er wollte allerdings kein Date, sondern Amber lediglich kennenlernen, da er der Meinung war, sie sei eine interessante Person.

Schließlich scheint Musks Geschichte ein glückliches Ende zu haben, wenn sie denn so stimmt, wie kolportiert. Gegenüber dem ‚Mirror‘ bestätigte nun ein Insider, dass Amber total „vernarrt“ in Elon sein soll. Zudem sei das Paar letzten Sommer bereits zusammen in London und Miami gesichtet worden. Eine Quelle kommentierte die angebliche Lage so: „Sie ist über die Scheidung hinweg, aber sie ist noch glücklicher nun mit Elon an die Öffentlichkeit gehen zu können. Sie planen bereits viele gemeinsame Abenteuer und sie ist erleichtert jetzt in die Zukunft blicken zu können. Es ist ein aufregendes, neues Kapitel für beide“. Hoffentlich kann Amber nun endlich längerfristig glücklich werden.

Der Milliardär ist bekannt als Mitbegründer des Online-Bezahlsystems PayPal, hinzukommen seine unglaublichen Erfolge mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX und dem Elektroauto-Hersteller Tesla. (HA)