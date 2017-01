Dschungelcamp Tag 3: Loserin Kader Loth will nicht mehr

Sonntag, 15. Januar 2017, 23:30 Uhr

Heute Abend gab es die dritte Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Und das gab es u.a. zu sehen:

Heute müssen Kader Loth und Hanka Rackwitz (Team Snake Rock) gegen Gina-Lisa Lohfnik und „Zahnfee“ Alexander „Honey“ Keen (Team Base Camp) beim vierten Dschungelduell um die heiß begehrten Sterne kämpfen. Bei der Prüfung namens „Getier für Vier“ können wieder sechs Sterne erkämpft werden.

„Ich freue mich, mit Gina-Lisa die Prüfung zu machen, weil wir uns extrem gut verstehen“, meint Honey charmant, während er Gina-Lisas Hand hält. Die Prüfung besteht aus zwei Teilen. Zuerst müssen die Camper fünf Minuten liegend in einer Glaskammer gemeinsam mit unzähligen, mehrbeinigen Buschbewohnern aushalten.

Die Kammern sind in drei Bereiche unterteilt und werden, sobald die VIPs liegen, befüllt. Nach den fünf Minuten muss ein Ball aus einer Box in Schulterhöhe geholt werden. Um an den Ball zu kommen, müssen 10 Flügelschrauben abgedreht werden. Der Ball muss anschließend in eine Röhre gelegt werden. Das Team, dessen Bälle zuerst herausrollen, hat gewonnen.

Alle vier Camper wollen zu diesem Dschungelduell antreten und legen sich in die Glaskammern. Nach und nach werden die Tiere in die Kammern gelassen. Zuerst acht Schlammkrabben in den Fußbereich. Während die anderen gelassen bleiben, flippt Hanka sofort aus und kreischt: „Uaaaah. Die beißen. Bitte nicht. Ich will nicht! Ach, die fassen mich die ganze Zeit an! Ich will nicht, lasst mich raus.“ Sonja schlägt ihr vor: „Dann sag‘ ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘“ So schlimm ist es scheinbar für Hanka dann aber doch nicht. „Nein, noch nicht. Noch nicht! Noch nicht!“, ruft sie immer wieder.

Es folgen 15 Ratten auf den Bauch. Hanka scheint sich zu beruhigen: „Das geht, das geht. Die mag ich. Ach, ihr kleinen süßen Schnuffelmäuschen!“ Während Hanka sich beruhigt, werden nun aber Gina-Lisa und Kader panisch. „Beißen die, beißen die? Die Ratten beißen mich. Aua!!!“, kreischt Kader. Gina-Lisa zittert am ganzen Körper und beginnt zu weinen: „Ich möchte nicht, dass die in meine Brüste reinkriechen!“ Der smarte Honey hilft: „Gina, entspanne dich. Wenn du ruhiger bist, werden die Tiere auch ruhiger! Du bist eine starke Frau. Die sind wie Meerschweinchen.“ Gina: „Ja, ja. Ich hatte auch mal Meerschweinchen!“

Dann sollen 1,1 Kilo Mehlwürmer, 2.200 Grillen, 3.500 Kakerlaken und 15 Huntsmen-Spinnen auf die Köpfe der Stars geschüttet werden. Das ist zu viel für Kader. „Nein, ich möchte nicht, ich will nicht. Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, ruft sie den berühmten Satz und sofort wird für Kader die Prüfung abgebrochen.

Da Kader aufgibt, wird Hanka gefragt, ob sie für drei Sterne weiterkämpfen will. Sie will: „Ok, dann machen wir das!“ Da es sich ja um Duelle handelt, kann Team Base Camp entscheiden, ob nun Honey oder Gina-Lisa weiterkämpft. „Ich mache natürlich weiter, kein Problem“, antwortet Honey umgehend. Und so verlässt die zitternde und weinende Gina-Lisa sichtlich erleichtert die Kammer. Da Gina-Lisa nicht aufgegeben hat, spielt Honey weiterhin um sechs Sterne.

Und so sind es am Ende Hanka und Honey, die das Duell bestreiten. Honey ist schneller und gewinnt. Und was sagt er nach dem Duell? „Ich habe mich nur auf mich konzentriert. Hab‘ an das Team gedacht. Das war natürlich auch eine Selbstüberwindung. Es war krass das zu machen. Danke dafür!“ Gina steht glücklich neben ihm und kann gar nicht aufhören, Honey anzuhimmeln, zu loben und zu umarmen. „Glückwunsch natürlich erst Mal an dich Honey, sechs Sterne fürs Team Blau. Aber auch Glückwunsch an dich, liebe Hanka. Du hast bist zum Schluss durchgehalten. Du kannst wirklich stolz auf dich sein!“ Haaaach, wie harmonisch! Trotzdem muss Team Snake Rock nun den dritten Tag in Folge lediglich von Reis und Bohnen leben.

Was sonst noch – neben einem Unwetter- im Camp geschieht:

Der Bettenstreit

Der Regen hat nachgelassen und diePromis des Base Camps verlassen wieder das trockene Dschungeltelefon. Zurück im feuchten Camp sortieren sie ihre nassen Matratzen, denn jeder will einfach nur noch schlafen. Alles ist nass und die Schlafplätze werden neu geordnet. Sarah Joelle Jahnels Matratze wurde in den Regen gelegt, obwohl das TV-Sternchen die Unterlage ins Trockene platziert hatte. Sarah: „Ganz kurz, wer hat denn meine Matratze weggetan? Ich hatte sie extra so gelegt, damit sie trocken bleibt. Ich war nicht darauf gefasst, das die Anderen die dann in den Regen legen.“ Gina-Lisa: „Wir können uns auch bei uns hinlegen.“ Markus Majowski: „Sarah, ist das Bett jetzt gesperrt? Darf sich da keiner hinlegen?“

Sarah: „warum sollte sich da keiner hinlegen dürfen? Es ist doch mein Bett, Schatz. Ich habe doch einfach meine Matratze so gelegt, dass sie nicht nass wird.“ Markus verwirrt: „Ist das dein Bett?“ Sarah: „Ich liege jetzt mit Gina zusammen. Warum soll das mein Bett sein?“ Markus: „Ich will nur wissen, ob du es nach wie vor sperrst?“ Sarah wird lauter: „Warum soll ich das sperren?“ Markus: „Es hat sich so angehört.“ Sarah: „Ich war nur nicht damit einverstanden, dass ihr die Matratze, die ich extra irgendwo hinlege, damit sie trocken bleibt, dass ihr sie schnappt und ich auf dem Boden liege, weil ihr sie in den Regen legt. Das habe ich nicht verstanden.“ Markus: „Ja, aber das ist jetzt ein bisschen egoistisch.“ Sarah: „Ähh? Ich lege mich doch mit Gina auf ein Bett! Was ist daran egoistisch?“ Und zur Gruppe: „Versteht ihr das?“

Markus: „Nee, Sarah, lass es bitte. Wenn sich da jemand hinlegen möchte, wenn du da liegst…“ Sarah ist wütend: „Ich lege mich doch zu Gina! Das Bett ist frei, Markus! Das verstehst du doch?“ Markus: „Bitte insistiere doch nicht so…“ Sarah platzt der Kragen: „Was? Warte mal kurz, du verstehst was völlig falsch…“ Und sie erklärt Markus nochmals ihre Bettgeschichte, mit der nassen Matratze. Sarah: „Was hat das mit Egoismus zu tun?“ Markus: „Das ist egoistisch. Weil du möchtest, dass deine Matratze trocken bleibt. Vorhin war ja viel mehr Regen. Jetzt ist ja gar kein Regen mehr.“ Sarah versteht Markus nicht und wendet sich einfach mit „Whatever“ genervt von ihm ab. Sonst noch Probleme? Was für ein Trallala!

Kader will ausziehen

Das Snake Rock-Team muss nun schon den dritten Tag in Folge von Reis und Bohnen leben. Dies schlägt allen aufs Gemüt, aber besonders Kader: der Reality-Star will ausziehen. Im Dschungeltelefon spricht Kader klare Worte: „Ich habe überlegt, nachdem ich gestern und heute verloren habe, dass die Zuschauer mich in Zukunft immer zu den Prüfungen schicken werden.“ Und ich komme immer wieder schnell an meine Grenzen und ohne Sterne nach Hause. Ich möchte es meinem Team auch nicht immer antun, als Loser zurück zu kommen, ohne Sterne – das ist kein schönes Gefühl.“ Und weiter: „Morgen wird es bestimmt auch so weitergehen, ich spüre das und ich überlege, das Projekt abzubrechen!“ Die sehen mich als Loser, weil keine Sternen zurückbringe.“ Die immerzu genervte Ich-Darstellerin kann ihre Tränen nicht zurückhalten: „Dann kommt noch dazu, dass wir den ganzen Tag hungern. Ich habe gehofft, dass wir heute endlich mal was anderes zu essen bekommen, als immer nur Reis und Bohnen. Das wenige Essen strapaziert mich innerlich sehr. Es ist immer das Gleiche.“ Und weiter: „Es gibt hier auch sehr viele Viecher, die ich nicht mag.“

Last but not least die Hammer-Überraschung am Lagerfeuer in Snake Rock: Jens Büchner gestand, dass seine Frau Daniela Karabas eigentlich Drillinge bekommen sollte, aber nur zwei überlebt haben…

Die Sprüche des Tages:

Kader: „Ich habe geträumt dass Florian mich umbringt. Er würgt mich im Traum.“ Hanka: „So abwegig ist das nicht.“

Sonja Zietlow: „Kader du solltest doch deine Brille aufziehen!“ Kader: „Wo issn die?“ Sonja: „Auf deinem Kopf“.