Katie Holmes macht auch bei "Ocean's Eight" mit

Sonntag, 15. Januar 2017, 17:09 Uhr

Schauspielerin Katie Holmes ist der letzte große Star, der zu die großartige Besetzung des vor allem weiblichen besetzten Blockbusters ‚Ocean’s Eight‘ vervollständigen wird.

Die Ex von Tom Cruise schließt sich einem Cast an, zu dem die Hollywoodstars Anne Hathaway, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter und Mindy Kaling gehören und den es in solcher hochkarätigen Ausprägung wohl noch nie zuvor in einem Hollywood-Thriller gegebnen hat. Der ‚Batman Begins‘-Star wurde jedenfalls am Mittwoch in New York am Set des Films gesichtet und „Entertainment Tonight“ berichteten als erste, dass Holmes einen Cameo-Auftritt hat.

Zuletzt war bekanntgeworden, dass der britische Komiker und US-Talkshow-Moderator James Corden eine Nebenrolle in dem Film übernommen hatte. Und auch Matt Damon wird mit von der Partie sein. „Ich mache ein bisschen in dem Film“, sagte der gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich habe es noch nicht gelesen, aber die Besetzung ist phänomenal und ich freue mich, zu sehen, was diese Frauen damit machen.

‚Ocean’s Eight‘ soll im Sommer 2018 in die Kinos kommen. (PV)