Mel C: Streit oder Friede, Freude, Eierkuchen?

Sonntag, 15. Januar 2017, 9:50 Uhr

Melanie C feierte einen harmonischen Geburtstag. Die britische Sängerin und ihre ehemaligen ‚Spice Girls‘-Kolleginnen Emma Bunton und Geri Horner sollen sich wegen des 20-jährige Bandjubiläums mal wieder in die Haare bekommen haben.

Davon war am Wochenende jedoch nichts zu merken. Die beiden gratulierten ihrer Freundin zu deren 42. Geburtstag auf ‚Instagram‘ und ‚Twitter‘. Die blonde Emma, auch bekannt als „Baby Spice“, lud sogar ein gemeinsames Foto aus vergangenen Zeiten hoch und schrieb dazu: „Happy birthday @melaniemusic! #partygirl #eatcake.“ Geri Horner – vormals Halliwell – überhäufte ihre Kollegin derweil mit Ballon- und Kuchen-Emojis und textete: „Happy birthday Melanie C!“ Das Geburtstagskind freute sich über die Glückwünsche und erwiderte trotz laufender Party in der Londoner ‚Mr Foggs Gin Bar‘: „Danke meine Liebe! @EmmaBunton.“

Ein von emmaleebunton (@emmaleebunton) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 1:11 Uhr

Es scheint also als hätten sich die drei an einen ihrer großen Hits erinnert und sich gemäß dem Motto ‚Friendship Never Ends‘ wieder zusammengerauft. Zuvor hatte Mel C sogar ihre Anwälte eingeschaltet, um die geplante Reunion ihrer einstigen Kolleginnen zu verhindern. Diese wollten die ‚Spice Girls‘ als Trio ‚GEM‘ (Geri, Emma, Mel B) anlässlich ihres Bandjubiläums wieder aufleben lassen.