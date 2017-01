"Dittsche": Schildkröte ist tot

Montag, 16. Januar 2017, 15:23 Uhr

Der deutsche Musiker und Schauspieler Franz Jarnach ist tot. Bundesweit bekannt wurde er seit er 2004 in Olli Dittrichs Improvisations-Comedyserie „Dittsche“ die Rolle des „Schildkröte“ übernahm. Ein wortkarger Imbiss-Stammgast, der sein Feierabendbier trank – vornehmlich mit dem Gesicht zur Wand.

Das wirklich wahre Leben in der Eppendorfer Grillstation mit Dittsche (Olli Dittrich) und Stammgast „Schildkröte“ (Franz Jarnach). Foto: WDR/Beba Franziska Lindhorst

Jarnach verstarb in der Nacht zum heutigen Montag nach einem Krankenhaus-Aufenthalt im Alter von 72 Jahren, berichtete die Hamburger ‚Morgenpost‘. Sein Management erklärte laut Bild-Zeitung: „Er hatte eine Operation, die er gut überstanden hat. Aber er erlag in der Nacht zu heute einem Herzinfarkt.“

Sein einziger Satz in der Imbiss-TV-Show aus der Eppendorfer Grillstation war zumeist nur der – und wurde Kult: „Halt die Klappe, ich hab Feierabend“.

Unter dem Künstlernamen „Mr. Piggy“ (andee Quellen schreiben „Piggi“) spielte er seit über 50 Jahren als Pianist in diversen Hamburger Bands. In einem Interview 2010 erklärte er im Interview mit SHZ.de wie sich sein Leben seit Dittsche“ verändert hat: „Ich kann kaum noch einkaufen gehen, ohne dass Leute mich ansprechen oder mich angucken, wenn sie sich nicht sicher sind.“

Msikerkollege Uli Salm von „Rudolf Rock & die Schocker“ postete bei Facebook: „Ganz, ganz traurig – wir sind geschockt!!!! Unser alter Kumpel Piggy, auch bekannt als „Schildkröte“ aus Olli Dittrich TV-Format Dittsche, ist in der Nacht vom 15.01. auf den 16.01.2017 viel zu früh verstorben. Piggy hat noch auf unserer 40 Jahre Rudolf Rock Jubiläums Party mit uns gerockt und wir wollten in natürlich auch bei unserer Onkel Pö Nacht dabei haben. Piggy ist leider nur 72 Jahre alt geworden. R.I.P. lieber PIGGY!!!!!“ Am 26. März startet im WDR die 26. Staffel von „Dittsche“.