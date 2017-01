Dieses süße Vater-Tochter-Duo ist der große Renner auf Instagram

Dienstag, 17. Januar 2017, 21:30 Uhr

Ein unglaublich süßes Vater-Tochter-Gespann ist mit derzeit bereits weit über 700.000 Followern der große Hit auf Instagram. Michael Worthington (29), Single-Vater aus Dallas, Texas und seine vierjährige Tochter Asia haben offensichtlich ein ganz besonders enges Verhältnis zueinander.

Foto: Instagram

Das dokumentieren die beiden auch regelmäßig auf Instagram. Da zeigen sie sich wie Zwillinge oftmals in der gleichen Kleidung, beim Pizza-Wettessen oder auch beim gemeinsamen Tanzen oder einfach nur Posieren. Diese anrührenden Bilder und Videos können doch einfach nur jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern! Die täglich wachsende Zahl ihrer Fans gibt dem süßen Duo jedenfalls recht. In einem Interview mit ‚Michaelbaisden.com’ verriet der stolze Papa, was hinter dem Instagram-Account stecke.

Ein von Icemikeloveasia (@icemikeloveasia) gepostetes Foto am 29. Dez 2016 um 14:02 Uhr

Er wolle mit den Postings nämlich „junge Männer dazu inspirieren, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und in die unterschiedlichen Abschnitte ihres Lebens involviert zu sein.“ Obwohl er mit der Mutter seiner Tochter schon seit zwei Jahren getrennt wäre, hätte ihn das nicht daran gehindert, sein kleines Mädchen regelmäßig zu sehen: „Moral der Geschichte…ich ließ mich von einer Trennung nicht davon abhalten, eine Rolle in Asias Leben zu spielen. Asia liebt mich sehr und ich liebe Asia noch viel mehr. Ich würde mich von niemandem […] davon abhalten lassen, [in ihr Leben] involviert zu sein.“ (CS)