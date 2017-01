Dschungelcamp Tag 5: Sternstunde für Kader - Hanka nervt alle

Dienstag, 17. Januar 2017, 23:59 Uhr

Heute Abend ab 22.15 Uhr gab es die fünfte Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Das hier und noch viel gab es zu sehen. Wir haben die besten Bilder zusammengestellt.

Foto: RTL/Stefan Menne

Nachdem die Camps zusammengelegt wurden, stehen ab heute keine Dschungelduelle mehr an, sondern klassische Dschungelprüfungen. Die Zuschauer haben entschieden: Zum vierten Mal muss der Reality-Star ran und das gefällt ihr ganz gar nicht. Die anderen Camper haben mit Kader wenig Mitleid. Markus Majowski: „Ich glaube ihr, bei den emotionalen Ausbrüchen die sie im Camp zeigt, kein Wort.“ Achtfach-Vater Jens Büchner: „Wir reden hier vom Dschungelcamp und die Zuschauer haben die Macht, den zu wählen, den sie sehen möchten.“ Gina-Lisa Lohfink: „Das Geschreie ´Nee ich mache das nicht…´ geht nicht. Entweder man passt sich an oder geht.“

Für die 44-Jährige geht es „Down Under“. „Ein bisschen nervös bin ich auch, Aber was soll ich machen. Da muss ich durch!“, so Kader, bevor die Moderatoren ihr die Prüfung erklären. Die Aufgabe: Hinter einem dunklen Loch in einem alten Baumstamm wartet eine Höhle. Von dieser gehen vier Kammern ab, in denen sich insgesamt zwölf Sterne und natürlich zahlreiche andere Höhlenbewohner befinden.

Foto: RTL

Und stellt sich Kader dieser Herausforderung? „Ja, ich trete mit Würde an! Ich sage: Im Leben geht es immer tiefer“, so Kaders letzte Worte, bevor sie in die Höhle kriecht. Fünf Minuten Zeit hat sie Zeit, um die ersten acht Sterne in den ersten drei Kammern zu finden. Drei Minuten bleiben ihr anschließend für eine besondere Prüfung in der letzten Kammer.

Die erste Tür zur ersten Kammer öffnet sich und Kader kriecht ohne zu zögern mutig über fünf Teppich- und einen Albino-Python hinweg. Schnell findet sie drei Sterne und sammelt sie ein. „Kader, das hast du sehr gut gemacht. Du warst echt schnell“, lobt Sonja Zietlow.

Kader kriecht zurück und die zweite Tür geht auf. Ein Waran leistet Kader Gesellschaft, während sie zu drei Sternen kriecht. Kader schaut jedoch gar nicht hin, sondern zieht und zerrt an den Sternen. „Du musst die Sterne nach vorne ziehen, nicht brechen. Die zählen nicht, wenn sie kaputt gehen“. Kader schrickt zurück als der Waran sich bewegt: „Ich habe Angst.“ Kader entscheidet sich zur nächsten Kammer weiter zu gehen. „Der war wütend auf mich. Der wollte mich angreifen.“

Foto: RTL

Die Tür geht auf. Kader gereizt: „Ja was? Ich sehe hier keine Tiere. Wo sind die? Ihr macht mir das Leben zur Hölle! Wo sind die Tiere? Wo sind die Sterne!“ Daniel: „Kader, ich finde, wir helfen dir schon sehr viel und ein bisschen musst du schon selber herausfinden!“ Nur mit Hilfe von Sonja entdeckt Kader vier Löcher in der Wand… Im vierten Loch trifft Kaders Hand auf einen Albino-Python. Dann schreit Kader auf: Die Schlange hat sie in die Hand gebissen. Kader panisch: „Er hat mich gebissen. Ist er gefährlich? Ist er giftig?“ Mehrfach beteuern Sonja und Daniel, dass keinerlei Gefahr besteht.

Kurioserweise zögert Kader nicht lange und langt wieder mutig in das Loch. Sie hat Glück, die Schlange hat sich in eine Ecke verzogen, sie kann den nächsten Stern herausziehen und mit zwei weiteren Sternen diese Kammer verlassen.

Foto. RTL

In der vierten Kammer, wartet eine besondere Aufgabe auf Kader. Drei Minuten muss sie auf dem Rücken liegend in der völlig dunklen Kammer aushalten. Wenn sie das aushält, bleiben ihr zwei Minuten, um vier weitere Sterne abzuknoten. Kader legt sich hin. Daniel: „Du musst dich anschnallen!“ Kader trotzig: „Wieso? Ich fahre doch nicht!“ Der Brüller!!!!! Daniel holt tief Luft: „Kader-Gegenfrage-Loth, bitte machen Sie, was wir Ihnen sagen!“ Sie macht es endlich und schnallt sich an. Das Licht geht aus. „Ich hasse euch“, merkt Kader erneut patzig an. Daniel genervt: „Das hast du bereits erwähnt Kader. Wir nehmen das ins Protokoll auf und setzen dich auf die sehr lange Liste derer, die das auch schon gesagt haben!“

Foto. RTL

Wasser strömt in die Kammer. Die Zeit läuft. Es folgen zahlreiche Schlangen, die in die Kammer kriechen. Kader liegt mit geschlossenen Augen völlig regungslos da, während immer mehr Schlangen ihren Körper bevölkern. Dann hat sie es geschafft! „Ich habe morgen einen riesen Herpes! Ich hasse euch!“ Kader wird befreit und kommt nach oben. Dr. Bob eilt herbei um nach ihrem Schlangenbiss zu schauen: „Es ist ein kleiner Biss, kein Blut, alles ok. Du warst sehr tapfer.“

Neun von zwölf Sternen hat Kader erkämpft. Kader: „Ich bin sehr stolz. Ich glaube, die letzten Niederlagen haben mich so motiviert, dass ich heute die Ängste total unterdrückt habe. Ohne eure Hilfe hätte ich nicht so viele Sterne geschafft. Ich bin so erleichtert. Vielleicht habe ich Pipi gemacht, ich muss da gleich mal in der Hose schauen.“ Sonja: „Da bist du nicht die Erste in diesem Jahr!“ Für die nächste Prüfung hat sie Dr. Bob vorsichtshalber gesperrt.

Foto: RTL

Was sonst noch geschieht:

Hanka und die Nacht

Im Dschungel soll zusammenwachsen, was eigentlich nicht zusammengehört. Seit gestern sind die Camps vereint, doch so wirklich ein Dschungelcamp ist noch nicht daraus geworden. Besonders Hanka Rackwitz geht allen auf die Nerven. Die TV-Maklerin hat scheinbar einen Frosch entdeckt und sucht ihn. Hanka: „Hallo Fröschlein… Wer ist denn hier?“ Kader liegt genervt in der Hängematte. Hanka: „Der muss ja noch ganz klein sein…“ Kader: „Wer denn? Was hast du denn?“ Hanka: „Es ist nichts Schlimmes, auf alle Fälle. Ich gucke nur. Es ist hier in dem Busch…“ Kader schreckt auf: „Oh, nein! Ich kann nicht schlafen, wenn hier ein Frosch drin ist. Hier ist ein Frosch!“ Hanka: „Ein Frosch ist ja nun das Ungefährlichste von allem.“ Kader: „Kriegen wir den weg?“ Dann kommt Fräulein Menke auf Kader zu. Kader: „Franzi, Franzi ist da. Bitte Franzi. Hilf uns bitte! Sie sagt, ein Frosch ist hier im Busch!“ Der Neue Deutsche Welle-Star: „Frosch?“ Kader ängstlich: „Ja, hier, bitte!“

Foto: RTL

Doch Franziska Menke ist keine große Hilfe. Kader wendet sich an Thomas Häßler: „Thomas, bitte guck doch mal, wo dieser Frosch sitzt.“ Der Fußball-Weltmeister geht auf Frosch-Jagd: „Hallo Frosch?“ Doch er entdeckt nicht den Frosch: „Da kommt eine kleine Baby-Schlange an.“ Kader: „Wo denn?“ Thomas: „Bei mir hier.“ Kader hysterisch: „Spinne?“ Thomas: „Schlange!“ Kader: „Ach, du Scheiße. Schlange!“ Hanka: „Was?“ Kader: „Bitte sofort Alarm, Alarm! Fängt doch schon mal gut an.“ Doch Thomas gibt Entwarnung: „Nein, es ist keine Schlange.“ Hanka: „Sondern?“ Thomas: „Ein Tausendfüßler.“ Kader: „Was? Ahh. Könnt ihr den nicht töten?“ Und weiter: „Thomas?“ Der Fußball-Weltmeister: „Ja?“ Kader in ihrer Hängematte: „Kann ein Tausendfüßler hochkrabbeln, zu mir nach oben?“ Thomas trocken: „Nein.“

Während alle im Camp schlafen, sitzen Honey und Gina-Lisa am Lagerfeuer. Ungefragt setzt sich Hanka einfach dazu. Doch die zwei wollen nicht Hanka dabeihaben und stehen auf. Hanka läuft durchs Camp.

Foto: RTL

Hanka: „Guck mal, wie alle schlafen. Wenn sie schlafen, sehen immer alle aus wie Kinder. Der kleine Markus schläft hier…“ Honey: „Gehst du jetzt deine ganzen Leute abgrasen, oder was? Das ist aber schon komisch, wenn du vor den Leuten so stehst, wenn die schlafen.“ Hanka: „Merken die doch nicht. Ich finde es so gemütlich, wie die Leute im Schlaf aussehen. Gerade jemand, der sich sonst immer so Mühe gibt, immer so würdevoll zu erscheinen. Und dann so ´schnarch´…“ Und Hanka läuft durchs Camp und schaut sich die schlafenden Camper an. Honey: „Hanka, dass macht man nicht!“ Hanka: „Wieso?“ Honey: „Lass doch den Leuten ihren Freiraum. Das ist doch schon Voyeurismus.

Hanka: „Ich mache das gerne. Gucke ob alles in Ordnung ist.“ Honey: „Wenn jemand heute Nacht bei mir gucken kommen will, dann hole ich eine Schlange.“ Gina-Lisa zu Honey. „Ich verstehe das nicht. Ich begreif das überhaupt nicht. Was macht die denn da? Die macht mir Angst!“

Foto: RTL

Im Dschungeltelefon lassen die Stars Luft über Probleme der Camp-Zusammenlegung ab. Gina-Lisa: „Ich habe keine Vorurteile, bloß ich spüre es einfach, dass wir jetzt zu viele krasse Charaktere sind. Boah ey: Dann wird es schon anstrengend.“ Markus: „So Eigenarten, Marotten, dass verändert alles.“ Und weiter: „Ich habe so das Gefühl, dass ich persönlich nicht warm werden werde mit der Kader.“ Gina-Lisa hat eine Strategie: „Nicht aufregen, ruhig bleiben.“

Spruch des Tages: Sonja Zietlow zu Kader Loth vor Beginn ihrer Prüfung: „Also wenn ich `ne Frau wäre, würde ich mir die Haare hochstecken“. Daniel Hartwich: „Hmmh, aber Du bist doch ne Frau?“





