Louis Tomlinson und Danielle Campbell wieder getrennt?

Schon seit einiger Zeit spekulieren Fans von One-Direction-Star Louis Tomlinson (25), dass er sich von seiner Freundin, Schauspielerin Danielle Campbell (21) getrennt haben könnte. Seit Längerem gäbe es in den sozialen Medien keine gemeinsamen Fotos mehr.

Das letzte postete die 21-Jährige vor drei Wochen auf Instagram, wobei sie ihrem Herzensmann zum Geburtstag gratulierte. Anscheinend sollen die beiden auch Weihnachten und Silvester getrennt verbracht haben. Was die Spekulationen am meisten befeuert sind aber intime Bilder, die die Schauspielerin Anfang Januar händchenhaltend beim Spaziergang mit ihrem britischen Kollegen Gregg Sulkin (24) zeigen sollen.

Beide sind dabei aber nur von hinten und recht undeutlich zu erkennen. Es kann also nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ob es sich wirklich um die Zwei handelt. In einem Interview letztes Jahr schwärmte die junge Dame jedenfalls noch über die Papa-Fähigkeiten des Sängers, der zusammen mit Stylistin Briana Jungwirth (24) den Sohn Freddie (1) hat. Auch über die Mama verlor sie kein schlechtes Wort.

Zur Frage, ob sie selbst in diesem jungen Alter schon Kinder möchte antwortete sie aber etwas ausweichend: „Ich denke momentan sind Louis und ich noch jung und wir genießen es, zusammen zu sein. Er ist so gut zu mir gewesen und er liegt mir sehr am Herzen.“ Zu den kursierenden Trennungsgerüchten hat sich das Paar bisher übrigens noch nicht geäußert. Louis Tomlinson hat vermutlich gerade auch andere Dinge um die Ohren, nachdem er erst im Dezember seine Mutter mit 42 Jahren an Leukämie verlor. Bleibt also abzuwarten, ob tatsächlich etwas dahinter steckt…(CS)