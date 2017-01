Soulja Boy: Diss-Song gegen Chris Brown

Dienstag, 17. Januar 2017, 12:18 Uhr

Soulja Boy hat einen Diss-Track gegen Chris Brown veröffentlicht. Der 26-jährige Rapper hat den Song ‚Hit ‚Em With The Draco‘ kurz vor seinem bevorstehenden Boxkampf gegen den ‚Loyal‘-Interpreten veröffentlicht.

Der Kampf wurde angesetzt, nachdem sich die beiden vor wenigen Wochen in einem Twitter-Streit öffentlich niedergemacht hatten. In dem Song verspricht Soulja Boy, der Berichten zufolge von dem Box-Weltmeister Floyd Mayweather trainiert werden soll, dass er Chris Brown „zunichte machen“ werde, sobald er ihn sehe. Doch auch ein Zweiter kriegt in dem Lied sein Fett weg: So holt der ‚Crank That‘-Interpret auch gegen den Rapper 50 Cent aus, da dieser klargestellt hatte, dass er zu Chris halten werde, der wohl von Mike Tyson trainiert wird.

So steht im Songtext: „50 Cent, wovon redest du? Du hast dein Geld nur mit Vitaminwasser gemacht und dann Konkurs angemeldet. Du weißt ganz genau, dass ich Chris Brown zunichte machen werde, sobald ich ihn sehe.“ Es wird erwartet, das Chris und Soulja Boy im März aufeinander treffen werden. Zudem planen sie, den Kampf im Bezahlfernsehen auszustrahlen. Den Startschuss für ihren Streit gab es im Januar, als Chris dem ‚Kiss Me Thru The Phone‘-Rapper angedroht hatte, gegen ihn zu kämpfen, nachdem dieser ein Foto von seiner Ex-Freundin Karrueche Tran gelikt hatte.