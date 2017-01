Verlosung: "Nerve" mit Emma Roberts und Dave Franco

Dienstag, 17. Januar 2017, 19:20 Uhr

Im Social-Media-Thriller ‚Nerve‘ (ab 19. Januar 2017 auf DVD und Blu-ray und bereits digital erhältlich dreht sich alles um ein neues, illegales Online-Game: Um ebenso wie ihre Freundin Sydney einmal im Mittelpunkt zu stehen, meldet sich die eher schüchterne Vee (Emma Roberts) kurzentschlossen selbst bei dem gefährlichen Internetspiel „Nerve“ an.

Foto: Studiocanal

Angetrieben vom Kick des Verbotenen bricht sie mit ihrem ebenso attraktiven wie mysteriösen Gamepartner Ian (Dave Franco) schnell alle Tabus: keine Challenge ist ihnen zu riskant. Über Nacht werden Vee und Ian die Sensation des immer gefährlicher werdenden Spiels! Und auch abseits der Leinwand sind Emma Roberts und Dave Franco der absolute Hingucker!

Wir stellen die beiden in einem kurzen Porträt vor.

Mit der Teenie-Serie „Unfabulous“ feierte die 25-jährige Emma Roberts ihren großen Durchbruch. Das war im Jahr 2004. Seitdem ist die Nichte von Julia Roberts dick im Geschäft und hegt scheinbar ein Faible für Rollen in Horror-Filmen: Ob „Scream“, „American Horror Story“ oder „Scream Queens“ – Emma Roberts zeigt sich gerne mal von ihrer dunklen Seite. Und während sie in der Komödie „Wir sind die Millers“ unsere Lachmuskeln strapaziert, sucht sie in „Nerve“ hingegen Nervenkitzel, schnelles Geld und Ruhm. Dabei kann Emma Roberts die Sache mit dem berühmt sein im wahren Leben gar nicht ab: „Es ist ganz schön hart. Man wird für Kleinigkeiten kritisiert. Und man kann nicht das machen, was normale Kids machen, weil alle zuschauen.“, so die blonde US-Amerikanerin.

Foto: Studiocanal

Auch ihrem Film-Partner Dave Franco wurde die Schauspielerei quasi in die Wiege gelegt: Kaum zu glauben, dass der kleine Bruder von James Franco eigentlich Lehrer werden wollte. Ob Medizinstudent in der Serie „Scrubs – Die Anfänger“ oder auf der Flucht vor einer Horde Zombies – Dave Franco suchte seinen eigenen Weg an die Spitze Hollywoods.

Seinen Durchbruch aber feierte der Frauenschwarm mit Filmrollen in den Komödien „21 Jump Street“ und „Bad Neighbors“. Und im Social-Media-Thriller „Nerve“ spielt Dave Franco den mysteriösen Gamepartner Ian, dem keine Challenge zu riskant ist. Ob der Katzenliebhaber privat genauso tickt?

Foto: Studiocanal

