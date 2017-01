Best Dress of the Day (435): Camila Alves strahlt in Gold

Mittwoch, 18. Januar 2017, 18:16 Uhr

Anlässlich der Weltpremiere des Films „Gold“ am vergangenen Dienstag in New York zeigte sich Model und Moderatorin Camila Alves auf dem dunkelroten Teppich.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Camila Alves in Marchesa

Die 34-Jährige begleitete ihren Mann Matthew McConaughey, der die Hauptrolle in dem Drama von Regisseur Stephen Gaghan spielt, zu dem exklusiven Event am Lincoln Square. Passend zum Filmtitel erschien Camila in einer luxuriösen, goldenen Kreation aus dem Hause Marchesa und schließt sich somit dem aktuellen Trend an. Das elegante Dress überzeugte mit einem leichten und zarten Material, auf dem die goldenen Stickereien unter anderem in Blütenform angebracht wurden. Der bodenlange Schnitt konnte mit schmaler Taille und Ärmeln aus Fransen punkten.

Dazu kombinierte die brasilianische Schönheit ein prachtvolles, silbernes Collier bestehend aus Sternen und die dazu passenden Ohrringe. Ihr dunkelbraunes Haar trug sie zu einer strengen Hochsteckfrisur gestylt und setzte auf ein dezentes Makeup.

Wir sind von Camilas Look begeistert und küren sie somit zu unserem Fashionliebling des Tages! (HA)